Asl Piemonte, cambio d'appalto per pulizia e sanificazione. I sindacati: "No a speculazione o tagli di posti di lavoro"

Un business da circa 315 milioni di euro con un affidamento di cinque anni (3+2). Una gara che riguarda tutto il territorio piemontese ad esclusione di Alessandria e Asti, suddivisa in 5 lotti e nata nel 2018, prima della pandemia.

E’ stata aggiudicata in tempo di Covid a 3 società - Markas srl per i lotti 2/4/5, Samsic Italia spa per Città della salute – lotto 1 e Cm Service srl per il lotto 3 l'incarico di pulizia e sanificazione nelle strutture sanitarie del Piemonte. Ed ecco che il sindacato punta la lente d’ingrandimento sulle scelte operate in merito all’affidamento e all’accelerazione sui tempi di aggiudicazione, ritenuti da alcuni troppo frettolosi.