Maria Vittoria: dopo il caso delle barelle sul pianerottolo, sopralluogo del governatore Cirio

Dopo il caso delle barelle 'parcheggiate' sul pianerottolo delle scale del Maria Vittoria, denunciato ieri dal sindacato infermieristico Nursind, oggi l'Asl Città di Torino ha voluto raccontare la sua versione dei fatti, ricevendo anche una visita da parte del presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio.

"Ieri mattina si è verificato un iperafflusso di pazienti al Pronto Soccorso dell’Ospedale Maria Vittoria. Immediatamente si è attivata una task force per gestire i numerosi pazienti presenti, di cui una cinquantina tra pazienti Covid positivi e non, in attesa di ricovero, trasferendoli nei reparti di riferimento clinico degli Ospedali Martini, Amedeo di Savoia, Sperino Oftalmico e Piccola Mole, oltre ad altre strutture esterne all’ASL Città di Torino. Ma già in serata la situazione era migliorata".

L'Asl ha sottolineato che era stata ricoverata "la maggior parte dei pazienti covid positivi, anche con l’ausilio del DIRMEI che ha monitorato costantemente la situazione. Nei giorni scorsi l’Ospedale Maria Vittoria, visto l’alto afflusso di pazienti ad alta complessità che si sono rivolti al Pronto Soccorso, aveva già attivato ulteriori 7 posti letto di terapia semi-intensiva".

Poi viene spiegato che "in queste ore si sta provvedendo ad attivare un reparto di ulteriori 22 posti letto, al fine di decongestionare l’attività del Pronto Soccorso e ad implementare l’attività delle Strutture di Cardiologia e di Neurologia". Quanto è accaduto ieri, ha comunque convinto "in mattinata il Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, a recarsi all’Ospedale Maria Vittoria per verificare di persona la situazione del Pronto Soccorso, che sta progressivamente migliorando e che continua ad essere sotto monitoraggio dalle strutture aziendali e dal DIRMEI".