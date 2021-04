Basket |

Hertz Italia è il nuovo compagno di viaggio per la Reale Mutua Basket Torino

L'ad Nicolai: "Un altro marchio importantissimo ha deciso di affiancarci in questo progetto"

La Reale Mutua Basket Torino è fiera di avere al suo fianco Hertz Italia, azienda leader nel noleggio di autovetture, come “Official Partner” della compagine gialloblu. Hertz è una delle compagnie più grandi e conosciute a livello globale che opera nel rent-a-car attraverso i brand Hertz, Dollar, Thrifty e Firefly, è presente in Italia da 60 anni con oltre 240 agenzie su tutto il territorio nazionale. Hertz offre soluzioni di noleggio caratterizzate da un servizio premium, personalizzato e capillare e oggi ancora più sicuro grazie al protocollo di sanificazione Gold Standard Clean per offrire ai propri Ospiti la migliore esperienza di noleggio. Flessibilità, innovazione e un’ampia gamma di veicoli, composta da auto e furgoni per ogni necessità, caratterizzano il noleggio Hertz. "Un altro marchio importantissimo – sottolinea Renato Nicolai, amministratore delegato di Reale Mutua Basket Torino – ha deciso di affiancarci in questo progetto. Non possiamo che esserne orgogliosi e ulteriormente responsabilizzati nel nostro lavoro". Massimiliano Archiapatti, AD E Direttore Generasle di Hertz Italia ha espresso la sua soddisfazione con queste parole: ”Siamo molto orgogliosi di affiancare il team di Reale Mutua Basket Torino, tra i valori che legano, lealtà, spirito di squadra e determinazione sono sicuramente il driver che ci guida nelle sfide di ogni giorno.”

comunicato stampa

Vuoi rimanere informato sul BASKET TORINO e dire la tua?

Iscriviti al nostro servizio gratuito! Ecco come fare:

- aggiungere alla lista di contatti WhatsApp il numero 0039 347 966 6498

- inviare un messaggio con il testo BASKET TORINO

- la doppia spunta conferma la ricezione della richiesta.

I messaggi saranno inviati in modalità broadcast, quindi nessun iscritto potrà vedere i contatti altrui, il vostro anonimato è garantito rispetto a chiunque altro.

TorinOggi.it li utilizzerà solo per le finalità di questo servizio e non li condividerà con nessun altro.

Per disattivare il servizio, basta inviare in qualunque momento un messaggio WhatsApp con testo STOP BASKET TORINO sempre al numero 0039 347 966 6498.