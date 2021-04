Nel Torinese vento fino a domani e temperatura in discesa

Forse maltempo il weekend, con colonnina in risalita

L' ondata di freddo per l'Italia potrebbe terminare verso il finire della settimana. Infatti l'espansione l'espansione dell'anticiclone porterebbe un rialzo graduale delle temperature. Tali correnti saranno ancora inserite in un contesto di bassa pressione sulle regioni del Nord, con possibili piogge sul Nord Ovest nel weekend in un contesto più mite. Oggi pomeriggio venti molto forti sui rilievi settentrionali del Piemonte mentre domani venti con raffiche oltre i 60 Km/h su Liguria di ponente.

Continua ancora questo periodo siccitoso che vede mancare precipitazioni rilevanti da più di due mesi.

A Torino quindi avremo questa situazione:

Da lunedì 05 a giovedì 08 Aprile

Cielo poco od irregolarmente nuvoloso

Colonnina di mercurio in graduale calo soprattutto sia sui valori minimi che massimi, che potranno essere prossimi allo zero sui settori di pianura meno soleggiati o sugli altipiani da mercoledì.

Minime in pianura intorno 1- 5°C e massime 14 - 19°C.

In pianura venti moderati da Est forti in montagna

Da venerdì 09 Aprile

Cielo nuvoloso con possibili piogge anche intense da sabato con rialzo termico

