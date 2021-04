Un Piemonte senza bambini?

Nell'anno passato in Piemonte sono nati poco più di 27mila bambini. Si tratta di un record negativo rispetto al passato: negli anni Cinquanta le nascite sfioravano le 40mila unità e durante il baby boom degli anni Sessanta avevano raggiunto le 65mila unità. Le province di Cuneo, Novara e Torino, quelle con il più alto indice di natalità mentre Asti, Biella e Alessandria, quelle con il più basso.

Culle vuote: colpa del Covid. Sarebbe troppo facile adottare questa equazione. La realtà è che questo trend di decrescita pare ormai irreversibile e prosegue da una decina di anni. Una delle principali cause del forte calo di nascite sta nella diminuzione delle donne in età fertile, all’ incirca quelle fra i 15-49anni: nel 2019 erano quasi 832mila, il 14 per cento in meno delle 971.800 donne nel 2010. In dieci anni, in Piemonte, è diminuito di circa 140mila soggetti, il numero complessivo di persone di sesso femminile. Quindi meno possibili mamme, meno neonati. E’ ovvio.

Fin qui i dati, le statistiche. Ma non possiamo fermarci ai freddi numeri. Qui è in gioco il nostro futuro. Egoisticamente mi verrebbe da dire: chi verserà i contributi per pagare le nostre pensioni?

Ma uscendo dal proprio orticello, è indubbio che non si può non fare i conti con la crisi economica che ha avuto e ha un forte impatto sull’incertezza nel futuro: i nostri giovani restano per più anni in casa con papà e mamma, quindi viene sempre più spostata in avanti l’età per la scelta di avere il primo figlio. Non si può nemmeno non tener conto del fatto che il mondo del lavoro è ancora molto maschilista. Per una donna è molto più difficile conciliare la maternità con la professione rispetto ad un uomo, mancano strutture e supporti.

Ci salveranno gli immigrati? Nel Terzo e Quarto Mondo, al contrario che qui da noi, si fanno sempre più figli, e per non morire di fame saranno costretti a emigrare.

Chi oggi grida ai quattro venti: "Prima gli Italiani" – a mio umile giudizio – dovrebbe confrontarsi con questi freddi numeri.