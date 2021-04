Il Politecnico "studia" gli incubatori italiani: soltanto una start up su 5 viene "promossa"

Sono più di 200, 212 per l'esattezza, più della metà si trova in Italia settentrionale e nel 2019 hanno supportato circa 3000 startup : sono gli incubatori ed acceleratori italiani. Ovvero quegli "angeli custodi" che hanno l’obiettivo di supportare il processo di creazione e sviluppo di nuove imprese innovative attraverso una serie di servizi e risorse offerti sia direttamente sia attraverso una rete di partner.

In particolare, oltre all'aumento rispetto allo scorso anno, si registra come 38 di questi incubatori certificati dal MiSE, 27 sono incubatori universitari e 17 sono incubatori corporate. A studiarli, anche quest'anno, il team di ricerca Social Innovation Monitor (SIM), con base al Dipartimento di Ingegneria Gestionale e della Produzione del Politecnico di Torino .

Le analisi mostrano come il 34% degli incubatori/acceleratori italiani abbia dichiarato di acquisire delle quote societarie nelle organizzazioni incubate o facendo investimenti di capitale di rischio o in cambio di prestazioni e servizi (work for equity), dato in crescita rispetto all’anno precedente in cui era uguale al 27%.