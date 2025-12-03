 / Economia e lavoro

Economia e lavoro | 03 dicembre 2025, 07:50

Rame, acciaio e materiali alle stelle: il caro prezzi mette in ginocchio quasi 750 cantieri a Torino e in Piemonte. Ance: "Continuità a rischio"

Il valore complessivo è di oltre 4 miliardi di euro, di cui almeno 1,6 legati a progetti finanziati con il Pnrr. Malabaila: "Diventerà impossibile garantire i lavori"

L'allarme di Ance sul caro prezzi a Torino e in Piemonte

Il caro prezzi mette a rischio quasi 750 cantieri edili a Torino e in tutto il Piemonte, per un valore che supera comodamente i 4 miliardi di euro, di cui oltre 1,6 miliardi (e relativi 272 cantieri) fanno riferimento a progetti legati al Pnrr.

E' questo l'allarme che lancia l'L’Associazione Nazionale Costruttori Edili del Piemonte Valle d’Aosta, aggiungendo il fatto che i pagamenti dei ristori sono in pesante, mentre mancano gli stanziamenti per coprire il fabbisogno di tutto il 2025 e il 2026. Cantieri pubblici, dunque, che potrebbero rischiare la propria "sopravvivenza".

Se si aggiungono anche i cantieri in valle d'Aosta, si sale a 820 situazioni a rischio senza il meccanismo contrattuale di adeguamento dei prezzi, per un valore complessivo che supera i 4,6 miliardi di euro. Faccenda non da pco, visto che i costi di esecuzione delle opere pubbliche restano significativamente più alti rispetto a quelli previsti nei prezzari vigenti al momento dell'assegnazione gare. Secondo i dati Istat, dice la nota di Ance Piemonte, "i prezzi di realizzazione delle opere sono aumentati del 30% rispetto alle previsioni di gara, trainati dai rincari dei principali materiali da costruzione, che rimangono su livelli molto elevati rispetto al periodo pre-Covid: acciaio +30%, bitume +49%, rame +65%".

“Se non saranno stanziate risorse adeguate e se non ci sarà la proroga del DL AIUTI al 2026 diventerà impossibile garantire la continuità dei lavori - sostiene il presidente di Ance Piemonte Valle d’Aosta, Paola Malabaila -: le imprese stanno già sostenendo anticipazioni finanziarie molto rilevanti, non più sopportabili a lungo, con il rischio concreto di una paralisi della filiera e di gravi ripercussioni sugli obiettivi del PNRR.”

Massimiliano Sciullo

