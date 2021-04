Il "Covid hospital" di Torino Esposizioni si ricicla come centro vaccinale

Alla fine la decisione tanto attesa è arrivata: il Covid hospital del Padiglione 5 di Torino Esposizioni, al Valentino, riapre, ma come centro vaccinale. Il Dirmei lo ha comunicato stamattina. La nuova inaugurazione sarà nel mese di maggio.

La struttura è attualmente vuota, dopo la chiusura alla fine della seconda ondata del Covid. È infatti rimasto inutilizzato nel 2021. La conversione in centro vaccinale non esclude, in vista del prossimo autunno, di potersi di nuovo trasformare in ospedale, in caso di necessità.

Sembra che la Regione voglia affidare la gestione ai privati della Sanità.

La struttura sarà destinata alle vaccinazioni di massa e sarà aperto 24 ore su 24. L'idea è di destinarlo soprattutto alla somministrazione del vaccino alle fasce più giovani della popolazione.