Si Tav in piazza contro i ritardi: "Torino non è difesa a Roma dai suoi eletti"

Un appello al governo per risvegliare la macchina dormiente dell'alta velocità. È questo il messaggio lanciato da Mino Giachino, candidato sindaco per Torino con Si Tav Si Lavoro, che oggi pomeriggio ha dato vita a un flash mob in piazza Castello a sostegno della Torino-Lione. Un'iniziativa che arriva poche ore dopo gli ultimi scontri in Valle di Susa tra No Tav e forze dell'ordine.