"Aggiungi un pasto a tavola": la comunità si attiva tra pasti donati e solidarietà di quartiere

Con l’iniziativa di comunità “Aggiungi un pasto a tavola”, ogni settimana Bruno (proprietario di un bar in corso Francia) dona un abbondante pasto caldo a 25 abitanti del suo quartiere che stanno affrontando gravi difficoltà economiche a causa della crisi.

L’idea, nata dalla generosità di Bruno, ha presto generato una catena di solidarietà che non smette di crescere: il cuoco Gabriele ha donato il suo lavoro, i volontari della cooperativa Zenith (Corso Francia, 291) il loro impegno per la consegna dei pasti a domicilio, la parrocchia della Visitazione la sua collaborazione e il contributo dei suoi giovani, la panetteria Arrivabene (Corso Francia) il pane per arricchire ogni pasto donato.

"Con iniziative come questa", spiega la Presidente di Zenith Maria Piera Mondo, "vorremmo fare da “anello di congiunzione” tra persone che desiderano sostenersi a vicenda e offrire il proprio sostegno a chi è maggiormente colpito dalla crisi. L’idea di “Aggiungi un pasto a tavola” è nata dal basso, dall’intraprendenza di persone comuni che cercavano un modo per mettersi in azione. Nell’arco di pochi giorni, ci sono arrivate anche donazioni economiche da parte di generosi cittadini torinesi, che abbiamo investito in buoni spesa e regalato alle persone più in difficoltà del quartiere Parella".

Ora, il desiderio di tutte le parti coinvolte è quello di veder crescere ancora questa rete di solidarietà. Ogni cittadino e ogni commerciante della città è invitato a partecipare, anche proponendo idee simili a questa in altri territori della città. Unendo le forze, infatti, sarà più facile affrontare la crisi senza lasciare indietro le persone e le famiglie più fragili.

Per aderire o ottenere informazioni, è possibile consultare la pagina https://www.cooperativazenith.it/index.php/aggiungi-un-pasto-a-tavola/, oppure chiamare il numero 3666711794.