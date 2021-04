L’arte di Fabiana Macaluso è apprezzata anche in Argentina

L’artista Internazionale Fabiana Macaluso rilascia la sua intervista al Magazine on line TP&GO una famosa rivista digitale in Argentina con una diffusione in tutto il mondo

L'artista internacional Fabiana Macaluso lanza su entrevista a la revista en línea TP&GO, famosa revista digital en Argentina con circulación mundial.

Fabiana Macaluso dichiara : “Apprezzo l’America Latina e la grande collaborazione con enti gallerie e musei, persone ricche di forza interiore e grande voglia di crescita. Amo l’Argentina e sono una grande tifosa di Maradona e del Napoli, le mie radici sono napoletane. Sono amante della musica Gitana e Latina in genere e amo lo stile di vita latino ringrazio la direttrice del magazin, Tamara Bruzoni di Buenos Aires, per avermi dedicato delle pagine alla mia arte in questo periodo molto difficile si riesce in ogni modo a comunicare in tutto il mondo grazie all’arte.” Fabiana Macaluso declara: "Agradezco América Latina y la gran colaboración con galerías y museos, gente rica en fuerza interior y gran deseo de crecimiento. Amo Argentina y soy un gran fan de Maradona y Napoli, mis raíces son napolitanas. Soy amante de la música gitana y latina en general y me encanta el estilo de vida latino. Agradezco a la directora de contenido de la revista, Tamara Bruzoni de Buenos Aires, por haber dedicado páginas a mi arte en este período tan difícil. Es posible en todos los sentidos comunicarse en todo el mundo gracias al arte."

Tamara Bruzoni dichiara: "Dirigo i contenuti e l'edizione del Rivista On Line TP&GO! Rivista digitale. Questa rivista è gratuita e si concentra sulla diffusione delle destinazioni attraverso l'arte e la cultura di diversi paesi e regioni del mondo.

Vi racconterò il percorso che mi ha portato come professionista del turismo ad abbattere le barriere e creare il mio universo con creatività e impegno nei confronti del pubblico in tempi di pandemia".





"Dirijo el contenido y la edición de la Revista On Line TP&GO! Magazine Digital. Esta revista es gratuita y se enfoca en la difusión de destinos a través del arte y la cultura de diferentes países y regiones del mundo.

Les contaré cómo fue el camino que me llevó como profesional en turismo a romper barreras y a crear mi propio universo con creatividad y compromiso con la audiencia en tiempos de pandemia".

Sono laureata nel turismo, campo in cui pratico da 20 anni! Oltre a questo, la comunicazione attraverso la diffusione della cultura e dell'arte completa la mia vera passione.

Ultimamente il mio lavoro si è concentrato sulla realizzazione di viaggi specializzati su misura per viaggiatori e aziende. Da un lato, per i viaggiatori argentini in visita all'estero, d'altra parte per gli stranieri provenienti da diverse parti del mondo che visitano l'Argentina. Il profilo del cliente è di chi cerca un valore aggiunto nella propria esperienza di viaggio. I viaggiatori che cercano di entrare in contatto con varie idiosincrasie un passo avanti rispetto al turista convenzionale. Il viaggiatore impegnato nella destinazione che visita.



Estoy graduada como Licenciada en Turismo, campo en el que ejerzo hace 20 años!

Sumado a ello, completa mi verdadera pasión la comunicación a través de la difusión de la cultura y el arte.

Últimamente, mi trabajo se había enfocado en el armado de viajes “tailor-made” especializados para viajeros y empresas. Por un lado, para viajeros argentinos visitando el exterior, por el otro para extranjeros de diferentes lugares del mundo visitando Argentina. El perfil de clientes es de aquellos quienes buscan un valor agregado en su experiencia de viajes. Viajeros que buscan conectar con diversas idiosincrasias un paso más adelante que el turista convencional. El viajero comprometido con el destino que visita.

L'arte e la cultura sono state sempre presenti nella mia vita. Ricordo che, da bambina, tutto ciò che era "diverso" ha catturato la mia attenzione. Ha sempre voluto saperne di più e stavo facendo ricerche. Mi hanno attratto non solo per la loro differenza, ma anche perché volevo capire le radici e l'origine delle tradizioni: la danza, la letteratura, il teatro e l'arte in generale. Queste attività mi hanno accompagnato nella mia vita quotidiana da sempre! Ho avuto ottimi insegnanti che sono riusciti a trasmettermi rispetto e passione in ciascuna materia .

El arte y la cultura siempre estuvieron presentes en mi vida. Recuerdo que, de pequeña, todo aquello que era “diferente” captaba mi atención. Siempre quería saber más sobre ello e investigaba. No sólo me atraían por su diferencia, sino por querer entender las raíces y el origen de las tradiciones: la danza, en la literatura, el teatro y el arte en general. Estas actividades me acompañaron en mi vida cotidiana desde que tengo memoria! Tuve grandes maestros que lograron transmitirme respeto y pasión en cada una de las áreas.

Attualmente lavoro a Buenos Aires per diversi progetti, che sono sempre legati a questi temi. Sono nato qui e ogni giorno che passa amo di più la mia città e il mio paese!

La pandemia ha posto un arresto imminente nello sfollamento del mondo intero! Penso che, come tutti gli altri, capire cosa stava succedendo sia stato difficile.

Soprattutto per le attività che hanno risentito maggiormente dei protocolli e della cosiddetta new normal.

È così che ho deciso di mettere tutte le mie energie per trasformare una situazione che a prima vista non era molto incoraggiante.



Actualmente, trabajo desde Buenos Aires para diferentes proyectos, que siempre están relacionados con estos temas. Nací aquí, y cada día que pasa amo más a mi ciudad y a mi país!

La pandemia puso un stop inminente en el desplazamiento del mundo entero! Creo que, como a todos, comprender lo que estaba pasando fue un proceso. Sobre todo, para las actividades que fueron más afectadas por los protocolos y la llamada nueva normalidad. Así fue como decidí poner toda mi energía en transformar una situación que a primera vista era poco y nada alentadora.

Il turismo, in quanto momento, è un'attività trasversale ... si collega a un intero universo di cui una persona deve tener conto quando intraprende il viaggio.

A questo si è aggiunto un grande desiderio di trasmettere conoscenza per stimolare la curiosità delle persone e per poter dare loro accesso ad informazioni utili e divertenti in modo libero e accessibile.

Insieme a un piccolo team iniziale, abbiamo iniziato a dare forma a un'idea che integrava diversi aspetti. Nel tempo si sono uniti con grande entusiasmo professionisti eccellenti: scrittori, giornalisti, architetti, fotografi, artisti, che hanno plasmato con entusiasmo le sezioni che compongono la rivista.

Facciamo tutti il ​​nostro lavoro in modo altruistico, perché abbiamo la visione da costruire condividendo le nostre conoscenze.

El turismo, como tal, es una actividad transversal… conecta con todo un universo que una persona necesita tener en cuenta a la hora de emprender el viaje. A eso se sumó un gran deseo de transmitir conocimiento para alentar a la curiosidad de las personas y poder darles acceso a información útil y divertida en forma gratuita y accesible.

Junto a un pequeño equipo inicial, comenzamos a darle forma a una idea que integrara varios aspectos. Con el tiempo, se fueron sumando profesionales excelentes con gran entusiasmo: escritores, periodistas, arquitectos, fotógrafos, artistas, que fueron dando forma de una manera entusiasta a las secciones que integran el magazine. Todos hacemos nuestro trabajo en forma altruista, porque tenemos la visión de construir compartiendo nuestros conocimientos.

"L'idea principale della rivista è la diffusione della destinazioni turistiche attraverso l’arte è la cultura. Non è necessario avere l'idea o la possibilità viaggiare verso la destinazione desiderata .

Basta essere curiosi di sapere!"

"La idea principal de la revista es la difusión de destinos turísticos a través del arte y la cultura.

No necesariamente uno debe tener la idea o la posibilidad de viajar a ese destino. ¡Con tener la curiosidad de conocer es suficiente!”



TP&GO !, il suo nome deriva dalle iniziali di Travel Plan & GO !, che suggerisce l'idea che hai un piano e vai avanti! Oggi stiamo sviluppando contenuti. Quando sarà di nuovo possibile viaggiare in sicurezza, il servizio dicreazione di viaggi personalizzati sarà abilitato per il nostro pubblico e per i nostri clienti.



TP&GO!, su nombre viene de las iniciales de Travel Plan & GO!, que sugiere la idea de que tengas un plan y sigas adelante! Hoy estamos desarrollando contenido. Cuando sea posible volver a viajar en forma segura, estará habilitado el servicio de creación de viajes personalizados para nuestra audiencia y clientes.



La motivazione è data dalla propria esperienza. Viviamo un momento nella storia di una comunicazione senza precedenti. Tuttavia, come utenti di informazioni web abbiamo due estremi: da un lato, abbiamo un eccesso di informazioni scarsamente classificate e, dall'altro, contenuti superficiali o con fonti non del tutto affidabili.

Di fronte a ciò, prendere la direzione dei contenuti che la rivista sviluppa ha l'impegno, di regola numero uno, di generare che le pubblicazioni siano autentiche, che abbiano il supporto della ricerca e dell'informazione. Per lo sviluppo dei contenuti di destinazione, lavoriamo molto.

Ci colleghiamo direttamente con le entità turistiche di ogni paese o regione.

Le attività che proponiamo sono supportate da aziende fornitrici di servizi altamente qualificate con una lunga storia.

L'idea è che, sebbene il formato della rivista sia web , tutte le informazioni pubblicate sono valide anche nel tempo.





La motivación está dada por la propia experiencia. Vivimos un momento en la historia de la comunicación sin precedentes. Sin embargo, como usuarios de información web tenemos dos extremos: Por un lado, tenemos desborde de información poco clasificada, y por el otro, contenidos poco profundos o con fuentes no del todo fiables.

Frente a esto, tomar la dirección del contenido que desarrolla la revista tiene el compromiso, como regla número uno, generarque las publicaciones sean genuinas, que tengan respaldo de investigación e información. Para el desarrollo del contenido de destinos, trabajamos muchísimo. Conectamos directo con las entidades de turismo de cada país o región. Las actividades que proponemos están respaldadas por empresas proveedoras de servicios muy bien calificadas y con gran trayectoria.

La idea es que, si bien el formato web es de revista, toda la información que se publica tenga además vigencia en el tiempo.

Penso che la chiave sia proprio creare ponti, creare legami. Conoscere l'altro nella sua diversità può sorprenderci nel trovare più cose in comune che differenze.

Ma soprattutto promuovere il rispetto, senza bandiere o politiche.

Il nostro messaggio è: ESSERE DIVERSI VA BENE!

Oltre alla rivista, sponsorizziamo e promuoviamo diverse attività per il nostro pubblico. Da laboratori di zoom letterario per scrittori dilettanti, a performance di filosofia applicata con illustri insegnanti dall'Argentina , da Guadalajara e dal Messico.

Supportiamo anche gli artisti che intervistiamo, collaborando alla diffusione con una galleria d'arte con sede a Bogotá e rappresentanti in Brasile con la curatrice d'arte Buana Lima. Insieme a loro lavoriamo alla diffusione di artisti plastici in tutta l'America Latina e nei paesi europei.

Il nostro pubblico è incredibilmente curioso e assetato di apprendimento e conoscenza!







Creo que la clave es justamente crear puentes, crear lazos. Conocer al otro en su diversidad puede sorprendernos en encontrar más cosas en común que diferencias. Pero por sobre todo promover el respeto, sin banderas sectarias ni políticas.

Nuestro mensaje es: SER DIFERENTE ESTÁ BIEN

Además de la revista, auspiciamos y promovemos diferentes actividades para nuestra audiencia. Desde talleres por zoom literarios para escritores amateurs, hasta performances de filosofía aplicada con eximios maestros de Argentina y de Guadalajara, México.

También apoyamos a los artistas que entrevistamos, coparticipando en la difusión de artistas con una galería de arte con sede en Bogotá y representantes en Brasil con la curadora de arte Buana Lima. Junto a ellos trabajamos en la difusión de artistas plásticos con toda Latinoamérica y países de Europa.

Nuestra audiencia es increíblemente curiosa y está sedienta de aprendizaje y conocimiento!



Il TP&GO! È una rivista online rivolta a tutte le persone curiose e rispettose.

È anche un invito aperto a partecipare a tutte le persone o imprese che si trovano in qualsiasi parte del mondo, affinché trovino uno spazio in cui pubblicare la propria attività o vogliano partecipare alla pubblicazione di note di interesse!

Possiamo comunicare in inglese, spagnolo, italiano e portoghese.

L'unico requisito è che la tua attività rientri nel tema. Vogliamo diffondere attività il cui valore aggiunto contribuisce al mantenimento delle tradizioni locali e regionali. Imprese socialmente responsabili e con una visione positiva ed entusiasta!

La revista TP&GO! Es una revista on line dirigida a todas las personas que sean curiosas y respetuosas.

También es una invitación abierta a participar a todas las personas o emprendimientos que estén en cualquier lugar del mundo, para que encuentren un espacio en el cual dar a conocer su actividad o quieras participar de la publicación de notas de interés!

Podemos comunicarnos en inglés, español, italiano y portugués.

El único requisito es que su actividad encuadre dentro de la temática. Queremos difundir actividades cuyo valor agregado contribuyan a mantener tradiciones locales y regionales. Emprendimientos que sean socialmente responsables y con una visión positiva y entusiasta!









Continuiamo a lavorare per generare contenuti di qualità. Speriamo di espandere molto presto il nostro contenuto. Ci vuole molto tempo, ma credo in un lavoro ben fatto e su basi solide. Non avere confini è un obiettivo.





Seguimos trabajando en generar contenido de calidad. Esperamos ampliar mucho nuestro contenido en breve. Lleva mucho tiempo, pero creo en el trabajo bien hecho y en bases sólidas. No tener fronteras es un objetivo.





Quello che mi piace di più della mia attività è l'infinito spazio creativo di possibilità che genera. L'energia che circola con tutte le persone è meravigliosa. Il modo in cui si conoscono tra il pubblico e tra i partecipanti. L'ammirazione che suscita nell'osservare il lavoro dell'altro. A volte mi sento come l'ospite della migliore festa del mondo!



Lo que más me gusta de mi actividad es el espacio creativo infinito de posibilidades que genera. La energía que circula con todas las personas es maravillosa. La manera en cómo se van conociendo entre audiencia y entre participantes. La admiración que suscita en observar el trabajo del otro. A veces me siento la anfitriona de la mejor fiesta del mundo!





La rivista TP&GO è disponibile sul web: tpandgo.com

In linea di principio in spagnolo, ma incorporeremo note bilingue come nel caso della nota all'artista italiana Fabiana Macaluso, pubblicata in spagnolo / italiano.

Inoltre, partecipiamo a social network come Facebook e Instagram (NDR: @travelplanandgo ).

Ci stiamo anche avventurando nel nostro canale You Tube (NDR: Link TP&GO! Magazine Digital ) per produzioni visive, ad esempio "Destinazioni d'autore" tournée e cultura del Giappone.

Questa settimana abbiamo anche avviato un programma radiofonico dal DF Mexico. Co-prodotto a cui partecipano ospiti di cultura e arte dal Messico e dall'Argentina. Può essere ascoltato il lunedì alle 22:00 a Buenos Aires e alle 20:00 a DF tramite econciencia.com/radio

Chiunque abbia accesso al Wi-Fi, da un telefono cellulare o da un dispositivo, può avere accesso a contenuti di qualità.

La revista TP&GO está disponible a través de la web: tpandgo.com

En principio en idioma español, pero iremos incorporando notas bilingües como el caso de la nota a la artista italiana Fabiana Macaluso, que se publicó en español/italiano.

Además, participamos en redes sociales como Facebook e Instagram (NDR: @travelplanandgo ).

También estamos incursionando en nuestro propio canal de You Tube (NDR: Link TP&GO! Magazine Digital ) para producciones visuales, por ejemplo, “Destinos de Autor” con la periodista María Mónica Abdala sobre recorridos y cultura de Japón.

Esta semana, iniciamos también un programa de radio desde DF México. Co-Producido, en el cual participan invitados de cultura y arte de México y Argentina. Se puede escuchar los días lunes a las 22.00 en horario de Buenos Aires, y las 20.00 hs en DF a través de econciencia.com/radio

Cualquier persona con acceso a wifi, desde un celular o un dispositivo, puede tener acceso a contenidos de calidad.

