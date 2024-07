Coin rischia lo sfratto da Le Gru, sindacati sul piede di guerra: "A rischio 40 posti di lavoro"

I sindacati lanciano l'allarme per il punto vendita Coin del centro commerciale Le Gru . Fisascat Cisl e Uiltucs Uil Torino, infatti, denunciano con preoccupazione la volontà della società francese Klèpierre, proprietaria dei locali del centro commerciale di Grugliasco, di non rinnovare l'affitto a Coin, nonostante la disponibilità manifestata dall’azienda alla firma del contratto di rinnovo in scadenza il 31 luglio.

"Come Organizzazioni sindacali, ribadiamo con forza la necessità di rinnovare il contratto di locazione per tutelare i 40 posti di lavoro a rischio e garantire un servizio essenziale ai consumatori", fanno sapere Fisascat Cisl e Uiltucs Uil Torino. "Riteniamo inaccettabile che la libertà d’impresa si traduca in un danno così grave per i lavoratori e per la comunità. Richiamiamo il Centro Commerciale e Coin alle loro responsabilità sociali, in linea con i principi sanciti dall'articolo 41 della Costituzione Italiana: “L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”.

Sabato sciopero e presidio