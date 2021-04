Gioco legale, il 20 aprile i lavoratori in piazza a Torino contro la legge "Chiamparino"

AS.TRO e SAPAR danno pieno sostegno alla manifestazione dei lavoratori del gioco legale in Piemonte, organizzata per il 20 aprile 2021 ore 9.30, che vedrà i lavoratori del gioco legale riunirsi a Torino davanti Palazzo Lascaris per denunciare gli effetti del game over causati dai limiti imposti dalla legge 9/2016.

L’obiettivo principale della manifestazione sarà quello di chiedere una modifica urgente della legge regionale del Piemonte nella parte in cui prevede l’applicazione retroattiva dei divieti all’offerta di gioco. "In Piemonte, la Legge n. 9/2016 - spiegano le due realtà - non ha regolamentato il gioco, bensì ha abolito un’attività lecita ed autorizzata dallo Stato, ottenendo come effetto principale la riemersione del circuito illegale (+181% dei soggetti verbalizzati secondo i dati della CGIA Mestre). Non ha tutelato le fasce deboli e più vulnerabili della popolazione perché ha sostanzialmente spostato la raccolta (che, anzi, è aumentata del +7%) verso le altre tipologie di gioco non soggette a limitazioni -legali e non".

"La normativa vigente -continuano - sta sommando alla propria inefficacia sul fronte sanitario (1.054 pazienti in cura nel 2019, erano 1.012 nel 2012), una sostanziale implosione dei soggetti economici su cui incide proprio a causa della retroattività dei divieti: sta smantellando le aziende piemontesi che distribuiscono gioco lecito, con pesanti ripercussioni sull’indotto occupazionale che generano".

"Ed è proprio per questo che i lavoratori del gioco lecito– trattati ormai come lavoratori di serie B – manifesteranno le proprie ragioni davanti il Palazzo del Consiglio Regionale: scenderanno in piazza migliaia di piemontesi che lavorano per le imprese di gioco insediate in Regione e che dal 20 novembre 2017 stanno lottando per sopravvivere. AS.TRO e SAPAR invitano, pertanto, tutti i loro iscritti a partecipare alla manifestazione e saranno a fianco dei lavoratori piemontesi, con l’auspicio che le Istituzioni regionali non chiudano al confronto e si impegnino a reperire una soluzione che possa contemperare i diversi equilibri in gioco, dalla tutela della salute alla tutela del lavoro e dell’imprenditoria legale" concludono.