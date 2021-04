Il pellet venduto via web non era di alta qualità: quattro persone denunciate e 25 tonnellate di materiale sequestrato

Il pellet "di marca" in realtà era un falso, spacciato per vero con i soliti meccanismi di raggiro permessi da Internet. Ma gli uomini della Guardia di Finanza di Torino non si sono lasciati ingannare e nei giorni scorsi hanno sequestrato oltre 25 tonnellate di questo tipo di materiale, denunciando quattro persone per il reato di contraffazione.