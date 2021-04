Indennizzi alle partite Iva: "Torino e il Piemonte avranno meno della media nazionale: così si paga l'affitto di un mese"

Secondo il sondaggio effettuato dalla sigla datoriale, la soglia del 30% di perdita minima per accedere ai contributi esclude il 60% delle imprese: un'impresa media di servizi che in un anno fatturava 400mila euro circa e ha avuto un calo di fatturato di 150mila euro, con i Ristori prenderà circa 6mila euro. " Gli indennizzi più bassi spettano al territorio dove le attività produttive già prima della pandemia erano in sofferenza e dove il fatturato era più basso - dice Dino De Santis, presidente di Confartigianato Torino -. Con i ristori ricevuti le imprese artigiane non ce la faranno, con quell’importo riusciranno a pagare al massimo l’affitto di un mese ”.

L'affitto di un mese. O poco più. Rischia di equivalere a questo, la cifra che gli artigiani piemontesi e quelli torinesi potrebbero ricevere nei prossimi giorni, a fronte della richiesta di erogazione di indennizzi per le chiusure e la crisi Covid. A lanciare l'allarme è Confartigianato , che stima - a fronte di quasi 40mila richieste su scala regionale (sono oltre 604mila, in tutto il Paese) - un importo pro capite di circa 2.835 euro , decisamente inferiore rispetto alla media nazionale, di 3.156 . E il dato torinese non si discosta di molto, visto che le 21.632 richieste porteranno a un bonus medio di 2.858 euro .

“Con i ristori promessi le imprese artigiane non ce la faranno a resistere ancora per molto, con quell’importo riusciranno a pagare al massimo l’affitto di un mese - conclude -. Per salvare il patrimonio delle piccole imprese, occorre mettere in campo misure straordinarie. Chiediamo un biennio bianco fiscale, senza vincoli di fatturato, che permetta di annullare le spese destinate a tasse, tari e così via, a fronte di un calo di fatturato che non viene minimamente risollevato dai sostegni e una flessibilità di apertura per tutte le imprese che hanno investito in sicurezza”.