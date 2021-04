Meteo, arriva il rialzo termico ma il cielo sarà variabile per tutto il fine settimana

Vedere a metà aprile le cime appenniniche e alpine oltre gli 800 metri imbiancate è un quadro meteorologico ad anni '90, quando capitava raramente ma poteva capitare la nevicata fuori stagione agli inizi di maggio.

Sinora questo mese di aprile non ci ha fatto mancare nulla, come vi stiamo raccontando, della tipica variabilità stagionale, con capitomboli della colonnina di mercurio e fiocchi a imbiancare le nostre montagne spoglie, quasi da arido paesaggio lunare.

Chi ne sta soffrendo si più è soprattutto l’agricoltura, con piantini e alberi in una fase molto delicata della fioritura e gelate che hanno bruciato purtroppo moltissime gemme, pregiudicando molti raccolti.

L'aspetto più rilevante di questa nuova intrusione di aria fredda che ha avuto il suo effetto macroscopico venerdì mattina è stato quello appunto di vedere un paesaggio afferente ad un clima più marzolino.

Nel corso del weekend il graduale allontanamento dell'impulso freddo verso il Mediterraneo centrale farà affluire correnti più asciutte, che favoriranno un ripristino delle condizioni soleggiate ed un graduale rialzo termico, con residua instabilità atmosferica.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione: oggi irregolarmente nuvoloso, domenica con spazi soleggiati. Minime in pianura intorno 3-6°C e massime 10–18°C. In pianura venti moderati e in attenuazione.

Da lunedì 19 aprile, cielo irregolarmente nuvoloso con possibili temporali e piovaschi.

Previsioni locali:

