La Reale Mutua ko a Verona. Adesso fase ad orologio con Forlì, Napoli e Scafati

Già sicura del primo posto in classifica e della qualificazione al girone bianco, Torino cade nell’ultima della stagione regolare in casa della Tezenis Verona. Dopo un ottimo primo quarto i gialloblù sono costretti ad inseguire per quasi tutta la partita e dopo aver acciuffato in extremis il pari e l’overtime, non riescono nello sforzo extra di portare a casa i due punti.

CRONACA

Torino parte forte e mette a segno il primo canestro con Pinkins. Cappelletti trova il +3 (3-6), ma Verona accorcia prontamente con Candussi. I gialloblù provano ancora a fare la voce grossa con il minibreak di Penna e Clark (5-10), Verona non tiene il passo della Reale, ma riesce ad evitare la fuga (13-16). Sul finale di quarto, però, gli sforzi di Torino vengono premiati e le bombe di Toscano e Penna chiudono i primi 10’ sul 15-22.

Nella seconda frazione Verona rientra in campo con le marce alte e trascinata da Rosselli e Candussi accorcia fino al 27-29. Torino prova a limitare gli assalti dei padroni di casa, ma a 4’ dall’intervallo gli sforzi della Tezenis vengono premiati e la tripla di Jones vale il primo vantaggio della partita (30-29). Torino accusa il colpo e non riesce a reagire, Verona ne approfitta ancora dall’arco con Greene IV per il +6 (35-29). La Reale Mutua prova a reagire sul finale di tempo con Pinkins, ma sono i padroni di casa ad avere la meglio, con i primi 20’ che si chiudono sul 37-33.

Nella ripresa la Reale Mutua entra in campo più vispa e con con Clark trova il pareggio dopo 120’’ (37-37). Verona non ci sta e prova subito a passare al contrattacco, ma Torino non si fa cogliere impreparata e da il via ad un botta e risposta che mantiene le squadre sul pari (48-48) fino a 2’ dalla fine della frazione. Sul finale la Reale Mutua prova a scappare con il tiro pesante di Toscano, la Tezenis prova a rispondere con Jones, ma è ancora Toscano dalla lunetta a ribadire il vantaggio dopo 30’ (54-58).

Ultima decina infuocata: Verona parte a razzo con le bombe di Janelidze e Jones, con il parziale di 8-0 che riporta al comando la squadra di casa (62-58). Coach Cavina prova a fermare i giochi per 60’’: all’uscita dalle panchine Torino viene subito colpita dalla tripla di Candussi, ma la risposta di Pinkins mantiene le distanze invariate (65-51). I gialloblù non si arrendono e si affidano all’esperienza di Bushati per l’inseguimento, con l’italo albanese che a 2.30’ dalla fine sigla da 3 il -3 (72-69). Rosselli prova a respingere Torino, ma i ragazzi di Coach Cavina hanno trovato il ritmo e le bombe di Alibegovic e Bushati valgono il 75 pari che manda le squadre all’overtime. Nei 5’ supplementari Verona prova subito a chiudere il match, ma Torino rimane incollata. Sul finale Bushati trova ancora una volta il -1 (82-81), ma è meno fortunato sul tiro del possibile vantaggio, che non va a segno e regala a Verona i due punti.

Tezenis Verona - Reale Mutua Torino 82-81 (15-22, 22-11, 17-25, 21-17, 7-6)

Tezenis Verona: Bobby ray Jones 29 (8/11, 3/5), Francesco Candussi 16 (5/11, 1/2), Phil Greene IV 12 (4/4, 1/9), Guido Rosselli 8 (2/4, 1/4), Giovanni Severini 7 (0/1, 1/6), Giga Janelidze 7 (2/3, 1/2), Giovanni Tomassini 3 (0/1, 1/6), Davide Guglielmi 0 (0/0, 0/0), Timoty Van der knaap 0 (0/0, 0/0), Andrea Colussa 0 (0/0, 0/0), Lorenzo Caroti 0 (0/0, 0/0)

Reale Mutua Torino: Kruize Pinkins 15 (2/3, 2/6), Franko Bushati 15 (2/3, 3/7), Luca Campani 11 (4/7, 1/2), Mirza Alibegovic 11 (1/2, 3/9), Daniele Toscano 11 (0/0, 3/4), Jason Clark 7 (3/5, 0/1), Lorenzo Penna 7 (1/1, 1/3), Alessandro Cappelletti 4 (2/6, 0/2), Giordano Pagani 0 (0/0, 0/0), Alessandro Origlia 0 (0/0, 0/0)