Grandi manovre a pochi chilometri da Torino: dopo il Veneto, la Maider Ncg fa "shopping" in Lombardia

Questa strategia di espansione tramite acquisizioni arriva dopo oltre un decennio in cui la lombarda Global Tank si è specializzata nel settore della raccolta, del recupero, della rigenerazione e della commercializzazione di imballaggi industriali in plastica ed acciaio, con uno specifico know-how nel processo di ricondizionamento di IBC. Con questa operazione, la torinese Maider NCG rafforza il ruolo di leader nel mercato italiano del ricondizionamento del packaging industriale.

“Dopo il Veneto, abbiamo raggiunto un’altra importante area produttiva, quella lombarda, che ci permetterà di affermarci in modo significativo nel Nord Italia, incrementando il know-how aziendale nel ricondizionamento di IBC - afferma Federico Corsinotti, amministratore delegato Maider NCG -. Il nostro lavoro non è solo quello di dare nuova vita alle materie prime tramite il ricondizionamento di imballaggi vuoti e il riciclo dei componenti. Vogliamo lavorare anche sulla cultura d’impresa, aiutando le aziende a darsi obiettivi concreti in materia di sostenibilità e impatto zero”.