Dalle idee alle reti sociali, il progetto Im.patto arriva con le sue iniziative di sviluppo sostenibile

È in dirittura di arrivo la terza fase di Im.patto, il primo percorso di co-progettazione sui temi del cibo, del benessere e della salute insieme alle comunità locali promosso da Nova Coop su otto territori piemontesi per creare reti di azione attorno agli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile: sconfiggere la fame, salute e benessere, città e comunità sostenibili, consumo e produzioni responsabili.

Dopo avere ricevuto l’adesione di 265 soggetti, che hanno proposto complessivamente 89 progetti, e aver selezionato le idee più promettenti, sono stati istituiti otto gruppi di lavoro locali per dare modo a tutti gli attori coinvolti di conoscersi, confrontarsi ed elaborare un’idea condivisa di progetto territoriale, a partire dalle esigenze più sentite, che verrà sostenuta e finanziata da Nova Coop. Con Nova Coop, infatti lavorano 99 partner territoriali.

Gli otto progetti sono ora in fase di messa a punto e partiranno tutti tra maggio e giugno 2021. Il perdurare dell’emergenza Covid ha costretto i tavoli di azione locale a svolgere gran parte del percorso di progettazione partecipata a distanza, sfruttando strumenti telematici. Il prolungarsi della pandemia, con le sue implicazioni economiche e sociali sempre più pesanti, ha anche messo in luce l’urgenza di intervenire proprio sui temi identificati da Im.patto e che saranno al centro delle diverse azioni di sviluppo locale: solidarietà alimentare, inclusione sociale, valorizzazione delle produzioni locali, sviluppo di opportunità lavorative ad esse connesse, creazione di nuovi legami tra cibo e comunità locali. Per questo motivo Nova Coop ha già deciso di estendere la durata del sostegno alle idee nate ai tavoli di lavoro, prolungando il proprio supporto alla fase di azione dei progetti locali dal settembre prossimo fino alla primavera del 2022.

In particolare il cibo, inteso sia come possibile motore di sviluppo locale che come bene essenziale a cui è sempre più difficile accedere per le fasce più vulnerabili, sarà il denominatore comune dei progetti nati ai tavoli di lavoro: dal sostegno alimentare in situazioni di difficoltà all’educazione alimentare come chiave per migliorare la propria salute e lo stile di vita; dalla valorizzazione delle produzioni locali alla riscoperta di saperi e tradizioni alimentari per rafforzare legami tra le comunità del territorio e sviluppare nuove opportunità di lavoro.

Silvio Ambrogio, Direttore Politiche sociali di Nova Coop, commenta: "Nei tavoli di lavoro si è creato uno spirito molto costruttivo per identificare insieme i bisogni più significativi delle proprie comunità e formulare risposte efficaci, in grado di trarre beneficio dall’apporto di tutti i partecipanti. Si tratta di un metodo di lavoro per generare impatto sociale indubbiamente innovativo per Nova Coop. La pandemia ha acuito nelle comunità problemi già esistenti e indebolito le capacità collettive di tessere forti reti di protezione. Progettare insieme, fare sistema, costruire soluzioni condivise in un contesto di scambio e reciprocità, mettendo in relazione anche soggetti che non avevano mai collaborato tra loro, rappresenta una sfida più complessa per svolgere la nostra missione cooperativa di restituzione di impatto al territorio ma siamo convinti sia la soluzione più efficace per rispondere a tempi eccezionali".