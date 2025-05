Guasto alla pompa, in secco lo stagno della Pellerina: "Pesci e animali in sofferenza"

Dopo il no al nuovo ospedale di Torino nord-ovest, il Comitato Salviamo la Pellerina si mobilita nuovamente, questa volta in difesa dello stagno. A causa infatti di un guasto all'elettropompa lo specchio d'acqua è quasi a secco. "I pesci stanno morendo, - denunciano gli ambientalisti - così come altri animali sono in sofferenza".

Problema alla fontana

Un disservizio che si sta riverberando anche sui vicini lago Grande e Piccolo. Il Comitato ha provveduto ad inviare una segnalazione alla Polizia Municipale, che ha confermato il problema di approvvigionamento idrico da una fontana che alimenta i tre invasi.

La replica

Sul tema è intervenuto anche il coordinatore alla Commissione Ambiente della 4 Lorenzo Ciravegna: "La Divisione Verde si è attivata prontamente, chiedendo un preventivo ad una ditta specializzata per riparare il guasto. Contestualmente è stata richiesta una valutazione sullo stato di salute della fauna alla Città Metropolitana di Torino, che ha la competenza specifica". "Nei - ha aggiunto -prossimi giorni se il guasto non verrà risolto, verranno effettuati i ripescaggi della fauna ittica presente".

"Zone umide e protette"

A sollecitare un pronto intervento anche il Comitato Salviamo la Pellerina: "Le zone in questione sono umide e protette: in attesa dell'intervento tecnico sarebbe utile far arrivare urgentemente delle autobotti con acqua, per riempire almeno lo stagno e salvare gli animali che vi abitano".

Una criticità raccolta dalla Città, che replica: "la Divisione Verde ha contattato con urgenza un'impresa specializzata che martedì mattina sostituirà la pompa sommersa". Città pronta a intervenire