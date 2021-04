A Torino taxi gratis per gli over 80 che vanno ai centri vaccinali

Dal 1° maggio, a Torino, gli over 80 che sceglieranno il taxi per raggiungere i centri di vaccinazione Covid-19 avranno diritto alla corsa gratuita grazie al progetto “Ti accompagno io”: iniziativa di Fondazione ANIA, la onlus dell’Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici, in collaborazione con il centro studi Indagini3, la Fondazione Univerde e la cooperativa Taxi Torino e con il patrocinio della Città di Torino.



La corsa gratuita in taxi, sia per il viaggio di andata che per quello di ritorno, è valida per tutte le persone residenti o domiciliate all’interno del territorio comunale della Città di Torino, che abbiano compiuto 80 anni e debbano raggiungere un centro di vaccinazione Covid-19.



Per accedere al servizio basta chiamare Taxi Torino ai numeri 011 5730 o 011 5737. Una volta a bordo sarà necessario mostrare al tassista il certificato di prenotazione con l’indicazione del centro vaccinale da raggiungere e un documento di identità.



Il progetto “Ti accompagno io”, già attivato nei mesi scorsi nella città di Roma, è stato fortemente voluto dal settore assicurativo italiano che, attraverso l’attività della Fondazione ANIA, promuove da oltre 17 anni iniziative di protezione e assistenza alla popolazione. In tal senso la proposta di offrire un servizio di accompagnamento gratuito per le persone sole, che avrebbero difficoltà a raggiungere le strutture sanitarie preposte alla vaccinazione, è perfettamente in linea con tutte quelle azioni che sono nel DNA del settore assicurativo.

Grazie al supporto dei partners Fondazione UniVerde e Indagini3, da sempre impegnati nella difesa dell’ambiente e nel sociale, Fondazione ANIA intende coinvolgere il più ampio numero di cittadini torinesi over 80. L’iniziativa ha coinvolto anche Roma, dove sono state effettuate oltre 17mila corse in meno di 2 mesi e, dal 1° maggio, partirà anche a Trieste, Napoli e Palermo.



“Siamo felici di collaborare a questa iniziativa perché è perfettamente in linea con lo spirito di servizio della nostra cooperativa e rafforza l’impegno di Taxi Torino verso la comunità. Nell’emergenza Covid ci siamo spesi per offrire ai cittadini la continuità del servizio, in totale sicurezza, e aiutare chi aveva difficoltà a raggiungere i centri per le vaccinazioni” sottolinea Alberto Aimone Cat, presidente di Taxi Torino.



Taxi Torino è la realtà nata dalla fusione delle storiche cooperative Radio taxi 5730 e Pronto taxi 5737. Insieme dispongono di una flotta di 1420 vetture, una delle più grandi in Italia. In abbinamento ai nuovi strumenti di mobilità intelligente le corse di Taxi Torino rappresentano un servizio al cittadino particolarmente interessante in termini di sicurezza, economia e praticità.




Per sapere come aderire al progetto “Ti accompagno io” e per aver tutte le informazioni sulle modalità di utilizzo del servizio taxi gratuito, basta telefonare ai numeri 011-5730 o 011 5737oppure consultare i siti internet www.fondazioneania.it o www.taxitorino.it.