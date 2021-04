Controlli antidroga, i carabinieri arrestano tre pusher

Nell'ambito dei servizi di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale per contrastare il fenomeno dello spaccio di stupefacenti, i carabinieri hanno arrestato tre pusher.

A Bruino, nell’hinterland torinese, i militari dell’Arma hanno bloccato una macchina con tre uomini a bordo, subito dopo aver notato un giovane ricevere tramite il finestrino una piccola pallina, che si è rivelata essere una dose di stupefacente. Il successivo controllo al mezzo, a bordo del quale viaggiavano due italiani e un senegalese, ha permesso di recuperare circa 30 grammi dello stesso stupefacente già suddiviso in 32 dosi pronte per la vendita. I tre uomini sono stati ristretti in carcere e il cliente è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore di droga.