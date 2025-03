L'appartamento era diventato un "porto di mare" per i consumatori di droga: arrestato un uomo di 22 anni con 4 chili di sostanze in casa

Un uomo di 22 anni anni è stato arrestato dai carabinieri per possesso di un grosso quantitativo di droga. I militari sono intervenuti insospettiti dal continuo andirivieni di persone da un appartamento della periferia.

Hanno così deciso di tenere il luogo sotto sorveglianza e hanno raccolto elementi sufficienti per poter entrare in azione.



L'accusa, nei confronti dell'uomo, è di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”. Già noto alle forze dell’ordine, il ventiduenne aveva trasformato la propria abitazione in un magazzino della droga: durante la perquisizione sono stati trovati 32 panetti di hashish (per un totale di oltre tre chili di sostanza stupefacente) e tre panetti di marijuana per oltre un chilo di sostanza. Inoltre, i carabinieri hanno trovato anche 315 grammi di cocaina, un bilancino elettronico e vario materiale per il confezionamento dello stupefacente.



L'uomo si trova ora al carcere delle Vallette.