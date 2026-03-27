Auto si schianta contro un muro a Moncalieri: muore uomo di 72 anni

Un grave incidente stradale si è verificato nelle prime ore di questa mattina, venerdì 27 marzo, nel centro di Moncalieri. Intorno alle 05,45, un uomo di 72 anni (classe 1954) ha perso la vita dopo essersi schiantato con la propria auto in via Cernaia, all'altezza dell'incrocio con via Tenivelli.

Secondo le prime ricostruzioni effettuate dai Carabinieri di Moncalieri, l'uomo sarebbe stato colto da un malore improvviso mentre si trovava alla guida. La perdita di sensi gli avrebbe fatto perdere il controllo del veicolo, che ha terminato la sua corsa impattando violentemente contro la parete di un edificio.

L'intervento dei soccorsi

Sul luogo del sinistro è intervenuto tempestivamente il personale sanitario del 118 di Azienda Zero. Nonostante i tentativi di soccorso, i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'automobilista; l'impatto, unito alle condizioni di salute critiche che hanno causato l'incidente, è risultato fatale.

Le autorità hanno effettuato i rilievi necessari per mettere in sicurezza l'area e confermare l'esatta dinamica dell'accaduto, che pare non coinvolgere altri veicoli.