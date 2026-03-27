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Cronaca | 27 marzo 2026, 16:18

Parapendio urta i cavi elettrici e finisce in un torrente: 71enne tratto in salvo dal Soccorso Alpino

L'uomo è stato poi trasportato all'ospedale di Pinerolo in codice giallo

Immagine d'archivio

Immagine d'archivio

Il 118 di Azienda Zero è intervenuto questo pomeriggio poco prima delle 15 nei boschi di Luserna San Giovanni dove è precipitato in un torrente un parapendio dopo aver urtato dei cavi.

In codice giallo all'ospedale di Pinerolo 

Il parapendista ha 71 anni,  è stato soccorso dall'equipe al completo del servizio Regionale di Elisoccorso (personale  sanitario  e tecnico del soccorso alpino) ed è stato trasportato all'ospedale di Pinerolo con un codice giallo.

I tecnici del soccorso alpino sono intervenuti poi con una squadra di terra per il recupero del parapendio.

redazione

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