Riaprono le Biblioteche civiche torinesi: si potrà leggere ai tavoli e consultare gli scaffali

Da lunedì 3 maggio le Biblioteche civiche Centrale, Primo Levi, Don Lorenzo Milani e Cesare Pavese riaprono al pubblico su prenotazione le proprie sale di lettura e a scaffalatura aperta, consentendo così la selezione in autonomia dei libri.

L'accesso e la permanenza saranno possibili esclusivamente nel rispetto delle misure di prevenzione vigenti.

La prenotazione per l'ingresso in biblioteca può essere effettuata tramite il servizio TorinoFacile, accessibile da cellulare o da pc, registrandosi con un SMS oppure con le credenziali Spid, Cie, TorinoFacile o il Certificato Digitale, In alternativa, è possibile prenotare telefonicamente chiamando le biblioteche stesse.

Sempre da lunedì 3 maggio sarà inoltre ampliato fino alle 19 e al sabato l'orario di apertura.

Il dettaglio degli orari, le modalità di accesso alle biblioteche e le informazioni sui servizi attivi sono disponibili sul sito bct.comune.torino.it.

Sempre attivo il prestito dei volumi "sulla soglia", mentre proseguono per ora online le attività culturali.