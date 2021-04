L'oroscopo di Corinne: ecco cosa ci dicono le stelle

TORO : Presi da una miriade in incombenze vi rimarrà esiguo spazio per rimuginare malgrado un’incavolatura o lo scorretto comportamento di un essere abietto vi mandi su tutte le furie. Questo ritorno alla pseudo normalità in parte vi rallegrerà e in parte angustierà per il fatto di riscontrare nella gente una inconcepibile stupidità. Un vecchietto desterà apprensione e prestissimo vi toccherà prendere una importante decisione. Auguri e regalini peculiari per chi avanza d’età.

CANCRO : In questa convulsa e scompaginata fase i dubbi assaliranno e, tra una speranza ed un affanno, cercherete di riprendere in mano le redini della vostra individualità. Pur necessitando di stabilità vi toccherà adattarvi alla crisi del momento incoraggiando simultaneamente un congiunto o parente incline ad andare in tilt facilmente. Scartoffie da rivedere e soluzioni da rinvenire riguardo una faccenda spettante voi o familiari. Un’ amica vi aiuterà a sbrogliare una matassa.

GEMELLI : Prendere la vita come viene non sarà semplice soprattutto se ultimamente la fase di stallo ha impedito di agire, lavorare od incassare come avreste voluto quindi la tensione toccherà gli apici al punto di sbottare per un nonnulla o soffrire di antipatiche somatizzazioni. Un accadimento vi lascerà stupefatti e una ricorrenza andrà ricordata e festeggiata. Non da escludere pure una visita, un guaio schivato, delle riparazioni da effettuare e un 1° maggio assai singolare.

LEONE : Tenderete ad essere insofferenti, fiacchi, nervosetti, pronti ad inalberarvi e ad andare a cercare il pelo nell’uovo… Ma trattasi probabilmente di un atteggiamento dovuto alla situazione che state vivendo e al non capire esattamente che cosa vi attenda prossimamente. In questo delicato momento abbisognate di un po’ di pace e tranquillità ma con Saturno opposto risulterà arduo affrontare il tran tran con la consueta vivacità. Occhio a non smarrire oggetti o documenti.

BILANCIA : Durante la pesante sosta forzata i disagi e le rogne non sono mancate ma con maggio comincerete a vedere un po’ di luce al di fuori delle solite quattro mura. Ciò non significa darsi alla pazza gioia, in quanto di prudenza ne dovrete ancora avere parecchia, ma se non altro potrete concedervi uno sfizietto, allungare le camminate, abbracciare delle persone care ed alleggerire ansie e pene. Qualche nativo riceverà una proposta su cui far chiarezza e ci sarà chi meraviglierà.

SCORPIONE : Se la zona in cui vivete si tinge finalmente di giallo, pur non potendo ancora cantar da gallo, vi ripiglierete un pochettino sia per quanto concerne la mansione svolta che la traballante economia… In un preciso frangente vi converrà far buon viso a cattivo gioco se non altro per salvaguardare la pace individuale mentre in una posteriore contingenza vi converrà allontanare chiunque vi tampini con un’assurda insistenza. Approfittate del 1° maggio per rilassarvi e coccolarvi!

SAGITTARIO : Essendo l’ora della riscossa datevi una smossa affinché ciò che non aggrada prenda una piega diversa e sicuramente migliore perché dipenderà molto anche da voi accampare dei diritti e farvi rispettare! In concomitanza apprestatevi a delle incredibili scoperte, una chiamata inaspettata, tante cosine da sistemare e faccende da inquadrare. In famiglia non mancheranno dei parapiglia mentre in campo sentimentale, senza più posticipare, dovrete compiere una scelta.