Torino sprecona cede nel finale a Forlì

Seconda sconfitta della fase ad orologio per i gialloblù

Passo falso di Torino che al Pala Gianni Asti cede alla Unieuro Forlì per 94-89. Dopo una gara equilibrata per 38’ abbondanti, Torino è troppo distratta negli ultimi possessi e la squadra di Dell’Agnello ne approfitta per mettere a segno il parziale vincente. CRONACA Torino parte forte e dopo 2’ è già avanti di 5 grazie alla coppia Diop-Clark (7-2). Gli ospiti ci mettono un paio di minuti a carburare, ma grazie alla precisione dall’arco di Natali e alle penetrazioni di Landi riescono prontamente a capovolgere il risultato (7-8). La Reale prova subito a riguadagnare la testa del match, ma le due bombe consecutive di Forlì (Rush e Natali) spingono Alibegovic e compagni sul -5 (9-14). La squadra di Cavina prova a farsi sotto con Pinkins e Alibegovic, ma i biancorossi sono bravi a respingere le sortite di Torino con il tiro da dietro l’arco (18-22). Sul finale Torino aumenta il ritmo e mette la freccia: Cappelletti trova il vantaggio e la tripla di Clark certifica il vantaggio, chiudendo i primi 10’ sul 25-24.Dopo un paio di minuti di equilibrio nella seconda decina, la Reale Mutua prova la fuga con due triple in fila di Pinkins (35-30). Coach Dell’Agnello prova ad interrompere il ritmo dei gialloblù con un time out e al rientro in campo Forlì infila un parziale di 6-0 che ribalta ancora il risultato (35-36). Dopo gli strappi dei primi 15’, il nuovo vantaggio romagnolo apre una fase di botta e risposta che si conclude con il vantaggio di misura di Torino (45-42) alla fine dei primi 20’. Nella ripresa la Reale Mutua prova subito al fuga con il parziale di 5-0 firmato Clark-Diop (50-42). Forlì prova a rispondere con Bruttini e Roderick, ma i gialloblù tengono a distanza gli avversari con il tiro pesante di Clark e Campani (60-52). Sul finale della frazione Forlì torna a contatto con un grandissimo Landi, che tira fuori dal cilindro tre triple consecutive per il 66-63. La squadra di Coach Cavina prova subito la fuga ad inizio di quarta frazione (72-66). Coach Dell’Agnello ferma i giochi per 60’’ e all’uscita dalle panchine i biancorossi annullano prontamente lo svantaggio, trovando il -1 con la bomba di Roderick (72-71). Torino prova a riguadagnare il terreno perso con Clark, ma l’ennesima bomba di Landi e Bruttini firmano il nuovo vantaggio ospite a 4’ dalla fine (75-76). A 2’ dalla fine Forlì sfrutta una persa di Alibegovic per portarsi sul +3 (79-82), Coach Cavina si rifugia in time out, ma all’uscita dalle panchine è ancora Forlì ad avere la meglio e con 60’’ sul cronometro il risultato è di 81-85. Dopo essere scivolata sul -6, Torino trova la magia di Diop da tre (84-87) con 16’’ rimasti da giocare. Sul finale Diop dalla lunetta fa 0/2, Roderick è più freddo e chiude il match 94-89. Reale Mutua Torino - Unieuro Forli 84-89 (25-24, 20-18, 21-21, 18-26)

Reale Mutua Torino: Jason Clark 24 (2/4, 5/8), Ousmane Diop 17 (4/9, 1/1), Alessandro Cappelletti 13 (4/6, 1/1), Kruize Pinkins 12 (3/5, 2/4), Mirza Alibegovic 10 (3/4, 1/6), Luca Campani 8 (1/4, 2/2), Daniele Toscano 0 (0/1, 0/3), Franko Bushati 0 (0/2, 0/1), Lorenzo Penna 0 (0/0, 0/1), Giordano Pagani 0 (0/0, 0/0), Alessandro Origlia 0 (0/0, 0/0)

Unieuro Forli: Aristide Landi 25 (5/5, 4/6), Terrence Roderick 18 (4/4, 1/4), Erik Rush 14 (3/5, 2/6), Davide Bruttini 14 (6/11, 0/0), Nicola Natali 8 (0/1, 2/3), Yancarlos Rodriguez 5 (0/1, 1/5), Riccardo Bolpin 3 (0/0, 1/4), Jacopo Giachetti 2 (1/2, 0/1), Luca Campori 0 (0/0, 0/0), Samuel Dilas 0 (0/0, 0/0)

