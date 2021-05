Primarie del centrosinistra, Lavolta: "In tour per raccogliere settemila firme. Non è una conta interna al Pd" [FOTO]

Enzo Lavolta sceglie la strada della raccolta firme, e non la "scorciatoia" politica offerta dall'appoggio politico dei Verdi, per partecipare alle Primarie per la scelta del candidato a sindaco del centrosinistra. A chiarirlo a gran voce è il consigliere del Pd, che oggi ha scelto piazza Teresa Noce per fare partire il tour in camper per Torino, con l' obiettivo di ottenere settemila sottoscrizioni entro il 23 maggio, così come stabilito dai dem locali.



"Una soglia altissima - come sottolinea l'ex assessore - perché sono tantissime firme. C'è una rappresentazione che mi vedrebbe isolato: questo mi interessa poco. Questo non è un congresso, né una conta interna: il mio auspicio è che siano primarie di idee. In tempo di pandemia abbiamo deciso di andare noi dai cittadini: mi muoverò per la città a bordo di questo mezzo. Mi rivolgo ai cittadini, non ad una corrente partitica". "È uno sforzo titanico - chiarisce Lavolta - raccogliere settemila sottoscrizioni: se non ci riuscirò pazienza".