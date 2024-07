Rinasce la Cavallerizza Reale come polo culturale: lavori al via in autunno

Un importante passo in avanti per la riqualificazione della Cavallerizza Reale. Questo pomeriggio l'architetto Cino Zucchi , vincitore del concorso internazionale indetto da Compagnia di San Paolo per il recupero del Bene Unesco, ha presentato ufficialmente il progetto di recupero del complesso. Ora il Consiglio Comunale dovrà approvare le deroghe edilizie ed urbanistiche, propedeutiche al rilascio del permesso a costruire.

Uno step formale per dare il via effettivo al cantiere: l'obiettivo di Compagnia di San Paolo è di inaugurare il nuovo polo culturale di livello internazionale, nel cuore di Torino, nel secondo semestre 2026. Il costo dei lavori, che dovrebbero partire nell'autunno del 2024, supera i 40 milioni di euro. "Sento tutto il carico - ha detto Zucchi, - che la Cavallerizza ha per la città: ci sentiamo investiti di una responsabilità molto alta. Il progetto è molto riferito a Torino e sana una ferita".

Il progetto

Verranno rinnovati tutti gli spazi esistenti: il Cortile dell’Università a sud con nuovi spazi universitari dedicati a ricerca e laboratori, nuove aule studio e residenze universitarie temporanee; la Cavallerizza Alfierana diventerà una nuova sala polivalente per teatro, eventi e spettacoli in grado di ospitare fino a 800 persone; la Rotonda si trasformerà in reception e info-point; le scuderie verranno convertiti in spazi espositivi e museali.

Le Pagliere avranno una nuova serra progettuale ed il passaggio tra gli edifici verrà coperto con un nuovo tetto: ci saranno nuovi spazi espositivi e aree dedicate ad uffici gestionali e uffici per l’Acceleratore delle Competenze.

La nuova piazzetta

Tra Le Pagliere e l’Ala del Mosca verrà creata in esterno la nuova piazzetta del Bagolaro che si spinge verso i Giardini Reali dal lato di corso San Maurizio.

La nuova sede di Compagnia di San Paolo

L’Ala del Mosca stessa sarà una delle aree più ristrutturate: al suo interno ospiterà, tra le altre cose, la nuova sede della Fondazione Compagnia di San Paolo, sviluppata su sei livelli fuori terra e che avranno uffici direzionali, presidenza e segreteria, sala consiglio, sala meeting, aula polivalente, aree per co-working e smart-working, e molti altri spazi, tra cui cucina, bistrot, nido, terrazzi panoramici, caffetterie, lounge-bar, librerie.

Anche gli spazi esterni saranno completamente rinnovati: la pavimentazione verrà completamente ridisegnata, verranno messe panchine in pietra e alberi. Il nuovo ingresso su via Verdi verrà totalmente ripensato, con l’aggiunta di due schermi LED interattivi che comunicheranno in tempo reale gli eventi ospitati all’interno della Cavallerizza.