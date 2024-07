Brilla la “Costellazione Leonardo” a Torino: futuri laureati Stem alla scoperta dell’aerospazio

Ha fatto tappa a Torino Caselle la scorsa settimana il progetto “Italia Brilla - Costellazione Leonardo”, tour di sei tappe del progetto per l’inclusione sociale ed educativa delle nuove generazioni realizzato da Leonardo, il gruppo industriale tra le principali realtà mondiali nell’Aerospazio, Difesa e Sicurezza, in collaborazione con l’associazione no profit Cielo Itinerante.





Obiettivo dell’iniziativa è offrire ai bambini/e di età compresa fra i 9 e i 12 anni, soprattutto a quelli/e più svantaggiati/e, l’opportunità di sviluppare capacità cognitive, approccio critico e creatività attraverso attività STEM: competenze chiave per essere protagonisti/e di un futuro sostenibile. L’iniziativa ha preso avvio il 10 luglio e proseguirà fino ad ottobre, facendo tappa presso i principali siti italiani di Leonardo, tra nord, centro e sud.





Al centro della visita la scoperta dei velivoli sviluppati da Leonardo a Caselle, fra i quali il C-27J Spartan, guidati dalle spiegazioni di Marco Caroli, Direttore Stabilimento di Caselle e del team Leonardo, ma anche scoprire il Museo dell’Industria Aeronautica dell’azienda con il supporto del racconto del Gruppo “Seniores”.



Non sono mancati gli approfondimenti sulla sostenibilità e sullo Spazio, con i laboratori “ASTROKIDS - Astronauti per un giorno” e “EARTH IN A BUBBLE”. A conclusione, foto di gruppo con ragazzi, accompagnatori e Marco Zoff, Managing Director della Divisione Velivoli di Leonardo, tutti davanti al C-27J Spartan, un velivolo così versatile che – nato militare – è considerato oggi il pilastro di tante missioni in supporto della popolazione civile e anche la soluzione del futuro per la lotta agli incendi boschivi.



Costellazione Leonardo è un progetto del Piano di sostenibilità di Leonardo che nasce per rafforzare l’impatto sociale del Gruppo e il suo legame con il territorio attraverso la condivisione della cultura scientifica e tecnologica distintiva delle nostre persone e dei nostri stabilimenti, per avvicinare le nuove generazioni al mondo dell’Aerospazio, facendo leva sull’inclusione, con una particolare attenzione alle bambine, allo scopo di ridurre gap culturali e costruire un futuro di pari opportunità.