Primarie, la moglie di Salizzoni raccoglie le firme per la candidatura di Tresso

Dopo il sostegno dei Verdi ad Enzo Lavolta, continuano i movimenti nel centrosinistra per le Primarie. Posizionamenti, non esenti da malumori. Da qualche giorno infatti Maria Cavallo Perin, moglie del consigliere regionale del Pd Mauro Salizzoni, sta aiutando attivamente Francesco Tresso a raccogliere le firme per le consultazioni dem del 12 e 13 giugno. Un sostegno concreto, fatto di appelli via what’s app per il candidato civico, ma anche un mini appuntamento “elettorale” promosso oggi pomeriggio a casa del trapiantologo.

Una discesa in campo particolarmente “rumorosa” alla luce anche del fatto che Salizzoni si era candidato alle Primarie contro l’attuale favorito, il capogruppo del Pd Stefano Lo Russo. Il chirurgo a metà marzo aveva poi deciso di fare un passo rinunciare alla luce dei dubbi espressi dal Pd sul suo profilo "che non sarebbe adeguato a governare una città complessa”. “Per cui, -spiega Salizzoni - di fronte a queste riserve, in assenza di un ampio accordo sul mio nome, non intendo essere di intralcio e preferisco farmi da parte”.

Per Tresso, che ha lanciato il documento programmatico “Torino Domani” e punta a coinvolgere “i tanti torinesi lontani dalla politica”, l’obiettivo è ambizioso: provenendo dalla società civile, dovrà presentare 4.000 sottoscrizioni di cittadini entro il 23 maggio.

"Non sosterrò nessun candidato alle primarie del centrosinistra e non sono impegnato a raccogliere le firme per nessuno - ha commentato Salizzoni in una nota -. Stimo e apprezzo tutte le persone in campo ma non intendo schierarmi, anche per rispetto del ruolo istituzionale che ricopro. Terminate le primarie, sosterrò convintamente il candidato Sindaco del centrosinistra".