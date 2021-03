Comunali, Salizzoni si fa da parte:"Mio profilo ritenuto inadeguato dal Pd a governare Torino"

Mauro Salizzoni si fa da parte e non sarà quindi tra i possibili candidati sindaci per il centrosinistra. Ad annunciarlo è lo stesso chirurgo, che questa mattina ha inviato una lettera aperta in cui spiega i motivi della sua rinuncia, su tutti i dubbi espressi dal Pd sul suo profilo "che non sarebbe adeguato a governare una città complessa”. “Per cui, -spiega Salizzoni - di fronte a queste riserve, in assenza di un ampio accordo sul mio nome, non intendo essere di intralcio e preferisco farmi da parte”.

Salizzoni appoggiato da sinistra ambientalista e progressista

A sostenere fortemente la candidatura del trapiantologo la sinistra ambientalista e progressista. Uno schieramento civico-politico, con esponenti di Articolo 1, Possibile, Sinistra Italiana e il gruppo "Curare le ferite, rilanciare Torino" .

Salizzoni:"Scegliere candidato garantendo unità coalizione con aperture società civile"

A spingerlo a fare un passo indietro però è la mancata sintesi sul suo nome, soprattutto da parte dei dem, che con Moderati e Lista Civica Monviso appoggiano in maggioranza Stefano Lo Russo. Da qui l’appello a scegliere un candidato “coinvolgendo tutte le istanze del centro sinistra torinese”, in grado di garantire “l’unità della coalizione con una grande apertura alla società civile e alle tante competenze presenti nella nostra società. Occorre incoraggiare e sollecitare chi è disponibile a mettersi in gioco per favorire un cambio di passo dell’azione politica e per costruire una solida visione sul futuro della città e di tutta l’area metropolitana. I tempi ristretti per accedere alle risorse europee non consentono indugi, tutte le forze politiche devono sentirsi impegnate da subito nella individuazione dei progetti migliori per garantire sviluppo e coesione”.

Un passo indietro che favorisce la candidatura a sindaco per il centrosinistra di Stefano Lo Russo. Al momento oltre al professore del Politecnico, sono ancora in corsa il consigliere Enzo Lavolta e l'ex assessore regionale Gianna Pentenero, oltre all'esponente dei Radicali Igor Boni.