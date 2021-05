Riqualificazione delle scuole e messa in sicurezza del territorio: 526 mila euro da Roma al Torinese

526mila euro da Roma ai comuni di San Germano Chisone, Sant’Ambrogio di Torino, Villar Perosa, Carignano, Angrogna, Pomaretto, Andezeno, Givoletto, Varisella, Ala di Stura e alla Unione Montana Valle Sacra per riqualificazione delle scuole, uffici pubblici e messa in sicurezza del territorio.

Fondi assegnati in base al bilancio di previsione 2020 dello Stato e al bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.

“Le risorse -spiega il deputato della Lega Alessandro Benvenuto - sono destinate a spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, soggetti a rendicontazione, nel limite di 128 milioni di euro per l’anno 2021”.