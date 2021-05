Candiolo, scoperta su una coppia di rientro dall'India una forma (meno aggressiva) della variante indiana del Covid

E' molto temuta e sta facendo vittime e creando enormi difficoltà nel suo Paese "d'origine". Ma da ieri, anche in Piemonte è stata individuata una variante indiana del Coronavirus. Fortunatamente, una variante meno aggressiva di quella che sta letteralmente dilagando nel grande Paese asiatico, ma comunque un segnale di come questi virus siano in grado di muoversi per il pianeta. E proprio in India, in queste ore, sta muovendo i primi passi la missione di soccorso partita da Torino Caselle domenica scorsa, con molti tecnici ed esperti piemontesi.