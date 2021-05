Comunali, no vax Covid in campo per Palazzo Civico

Dopo le elezioni regionali di Emilia Romagna, Veneto, Marche e Toscana, il partito annuncia di partecipare alle amministrative 2021 di Torino. Nato nel gennaio 2019 " dall’unione di intenti di associazioni, gruppi e comitati per il bene comune e per la libertà di scelta, le cui istanze sono state ignorate e tradite da una classe politica senza onore che ha oscurato la Costituzione della Repubblica Italiana e violentato i diritti inviolabili dell’uomo ".

Si allarga il fronte dei candidati sindaci contrari all'obbligo dei vaccini anticovid . Dopo Ugo Mattei con la lista Futura, nel capoluogo scende in campo per le Comunali anche 3V (Vaccini Vogliamo Verità) , con candidato sindaco Paolo Alonge .

Lo scorso 1° maggio 300 persone del movimento 3V si sono radunate davanti all'Arco della Pace a Milano per protestare contro l'obbligo delle vaccinazioni anticipata Covid-19, così come per quello di indossare la mascherina e per le restrizioni imposte dalla pandemia.