La Mole e il Comune di Nichelino si tingono di ottanio per la Giornata del Tumore Ovarico

La Mole Antonelliana e la facciata del Comune di Nichelino si coloreranno di ottanio questa sera e domani, in occasione della Giornata Mondiale sul Tumore Ovarico. Un'iniziativa promossa da ACTO Piemonte, che sostiene le donne che devono affrontare una diagnosi di tumore ginecologico.

"Le sfide - spiega l'associazione - sono tante: promuovere la conoscenza del tumore ovarico e i tumori ginecologici, attivare iniziative sul territorio volte a favorire la diagnosi tempestiva, facilitare l'accesso a cure di qualità̀ , promuovere e stimolare la ricerca scientifica e sostenere i diritti delle pazienti".

In Italia sono 50.000 le donne che convivono con il tumore ovarico, con circa 500 nuovi casi all’anno in Piemonte. E' il sesto tumore più diagnosticato ed è la neoplasia ginecologica femminile a peggior prognosi, con una sopravvivenza a 5 anni che non supera il 40% a causa della mancanza di strumenti di diagnosi precoce e dell’asintomaticità della malattia.

Un male silenzioso, perché spesso ha una diagnosi tardiva: l'8 maggio nasce appunto per sensibilizzare sul tema. L’iniziativa si inserisce in un ricco calendario di eventi: a Nichelino sabato sarà organizzata una manifestazione statica e il prossimo 15 maggio alle ore 19 al Teatro Superga, ACTO Piemonte porterà in scena il musical a scopo benefico: “Sweet Charity”. Sui canali ufficiali di ACTO Piemonte per tutto il mese di maggio sarà organizzata una campagna social.