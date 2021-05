La Reale Mutua Basket Torino supera Napoli e la aggancia in vetta

Torino torna alla vittoria superando la capolista Napoli per 67-73. Grande equilibrio per tutti i 40', ma è sempre Torino ad avere le migliori occasioni per chiudere il match, nonostante un momento di calo ad inizio quarto quarto. Con Toscano e Diop in campo ma a mezzo servizio, Torino trova uno straordinario Campani, autore di una prova da 17 punti.

CRONACA

I prima tre punti della partita sono di Torino che passa in vantaggio con la tripla di Alibegovic. Napoli trova il pareggio dalla lunetta, ma Torino è ancora precisa da dietro l’arco con il Capitano e spedisce la GeVi a -4 (5-9). Napoli prova a farsi sotto con Marini, ma la squadra di Coach Cavina è attenta e tiene a distanza gli avversari. A metà del primo quarto gli sforzi dei padroni di casa vengono premiati con il pareggio ad opera di Mayo ed il primo vantaggio con la coppia Parks-Marini (15-11). La Reale Mutua non rimane a guardare e passa al contrattacco con Cappelletti e Alibegovic che rimettono avanti i gialloblù (15-16); Napoli prova a reagire con Monaldi, ma Torino è in controllo e con il parziale di 7-0 chiude il primo quarto 19-23.

La seconda decina inizia con ritmi più bassi e diversi errori da una parte e dall’altra. Torino sblocca i canestri dopo 2.30’ con Campani e Alibegovic che portano il vantaggio a +8 (19-27). Napoli interrompe il parziale aperto di Torino con Sandri e sfruttando due palle perse consecutive dei gialloblù trova il pari, ma perde Lombardi, scivolato sulla schiacciata del 30-30. Sul finale di primo tempo Torino prova il break prima con Bushati (33-37), poi con la tripla dalla lunghissima distanza di Cappelletti (35-41), ma in entrambi i casi la squadra di coach Sacripanti è brava a rimanere a contatto e a chiudere i primi 20’ sul 38-41.

In avvio di ripresa il botta e risposta tra Pinkins e Parks mantiene le distanze invariate (40-43). Napoli prova a cambiare marcia e con il 5-0 firmato Marini-Mayo trova pareggio e vantaggio (45-43). La Reale Mutua non ci sta e passa al contrattacco, ribaltando prontamente il risultato grazie ai centri di Campani e Cappelletti (47-49). Sul finale Napoli trova ancora il pareggio, ma Torino trova la via del canestro con Clark e Pinkins e si porta agli ultimi 10’ sul +5 (49-54).

Nell’ultimo quarto dopo il massimo vantaggio gialloblù con la bomba di Penna (49-57), è Napoli a prendere il controllo, con il parziale di 6-0 che costringe Coach Cavina in time out (55-57). All’uscita dalle panchine Campani prova a riaffermare il vantaggio gialloblù, ma è ancora Napoli ad avere in mano l’inerzia del match e a trovare il pari con Uglietti (59-59) a 4’ dalla fine. Il nuovo pareggio scatena un botta e risposta da una parte all’altra: Torino si fa avanti con Clark e Campani, Napoli risponde con Marini e Parks e a 60’’ dalla fine Torino è avanti di un possesso pieno (67-70). Negli ultimi secondi errori da una parte e dall’altra, finché Clark non fissa il punteggio finale sul 67-73.

GeVi Napoli - Reale Mutua Torino 67-73 (19-23, 19-18, 11-13, 18-19)

GeVi Napoli: Josh Mayo 17 (0/4, 4/7), Antonio Iannuzzi 12 (5/7, 0/0), Jordan Parks 11 (3/7, 0/3), Pierpaolo Marini 9 (4/7, 0/5), Diego monaldi 6 (3/4, 0/3), Eric Lombardi 4 (2/2, 0/0), Lorenzo Uglietti 4 (2/5, 0/0), Andrea Zerini 2 (1/3, 0/1), Daniele Sandri 2 (1/4, 0/6), Amar Klacar 0 (0/0, 0/0), Antonio Matera 0 (0/0, 0/0), Flavio Cannavina 0 (0/0, 0/0)

Reale Mutua Torino: Luca Campani 17 (5/7, 0/2), Jason Clark 16 (5/6, 1/2), Alessandro Cappelletti 12 (4/5, 1/2), Mirza Alibegovic 11 (2/2, 2/5), Kruize Pinkins 9 (2/5, 1/2), Lorenzo Penna 6 (0/0, 2/2), Franko Bushati 2 (1/1, 0/3), Giordano Pagani 0 (0/0, 0/0), Ousmane Diop 0 (0/3, 0/2), Daniele Toscano 0 (0/0, 0/1)