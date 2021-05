Venaria, apre lo “sportello del cittadino”: nuovo servizio attivo in via Goito 4

Un nuovo contatto diretto col cittadino, per affrontare, su appuntamento, le questioni che più lo toccano da vicino. Il lavoro, la casa, la scuola, le politiche sociali nella sua totalità: questo è lo sportello del cittadino, in via Goito 4, a Venaria.

Il servizio è il frutto dell’impegno di vari assessorati e di una precisa volontà dell’Amministrazione, di agevolare il cittadino per far giungere all’ ente e cercare di risolvere, in un unico luogo, le proprie richieste. Dichiara l’assessore alle Politiche Sociali, Luigi Tinozzi: "Uno sportello unificato che mette insieme una serie di servizi di primaria importanza per il cittadino: casa, lavoro, scuola, l’insieme delle politiche sociali. Inoltre, si aggiunge la possibilità, nel secondo giovedì del mese per ATC – Agenzia Territoriale della Casa e nella prima settimana del mese per GTT – Gruppo Torinese Trasporti, sempre su appuntamento, di incontrare direttamente la rispettiva dirigenza dei due enti, per sveltire le pratiche e le possibili controversie".

Il nuovo servizio è stato riorganizzato anche per garantire maggiore sicurezza a chi si occupa del front-office. "Il nuovo Sportello del Cittadino – spiega la dirigente del settore Welfare, Mara Rossero – oltre ad essere un punto di accesso unico per i cittadini ai servizi erogati presso gli uffici comunali di via Goito, pone rimedio al problema della sicurezza personale dei lavoratori che ricevono l’utenza presso questa sede, criticità annosa che si è ulteriormente aggravata a causa dell’emergenza sanitaria".