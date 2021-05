Amazon apre nuovo deposito di smistamento a Grugliasco: 150 nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato

Il deposito di smistamento Amazon di Grugliasco è entrato ufficialmente in funzione. La nuova struttura consentirà ad Amazon di incrementare la capacità e la flessibilità della sua logistica, garantendo consegne più veloci ai clienti, in particolare nella provincia di Torino.

Il primo prodotto consegnato dal deposito di Grugliasco sono state cinque confezioni di bevanda di riso UHT da 1 litro. Il nuovo deposito di smistamento, che ha una superficie di circa 11.750 metri quadrati, creerà nei prossimi anni circa 30 posti di lavoro a tempo indeterminato per operatori di magazzino. Inoltre, è previsto che i fornitori di servizi di consegna di Amazon assumano 120 autisti a tempo indeterminato che ritireranno gli ordini dal deposito e li consegneranno ai clienti finali.

Gli ordini dei clienti saranno spediti da un centro di distribuzione o centro di smistamento al deposito dove saranno caricati sui veicoli dei corrieri per la consegna finale. L’edificio ha ottenuto la certificazione energetica BREEAM Very good. Il tetto e le facciate sono stati costruiti con materiali di alta qualità per fornire un livello di isolamento ad alta efficienza termica. Sul tetto, è stato installato un sistema di pannelli solari fotovoltaici per produrre 140 kW di energia elettrica, che corrisponde al consumo di 65 appartamenti standard a Grugliasco.

L’edificio è dotato inoltre di un sistema di illuminazione completamente a LED, integrato dall’illuminazione naturale grazie a una quantità significativa di finestre e lucernari, pari al 5% dell'intera superficie, il 25% in più rispetto agli edifici standard. “Il nuovo deposito di Grugliasco rafforza ulteriormente la nostra rete logistica permettendoci di rispettare le promesse di consegna ai clienti e supportare tutte le aziende che vendono i loro prodotti su Amazon”, ha dichiarato Gabriele Sigismondi, responsabile di Amazon Logistics in Italia.

“Inoltre, siamo particolarmente orgogliosi di questo magazzino dal punto di vista della sostenibilità: questo centro, realizzato con particolare attenzione al rispetto dell’ambiente, rappresenta una dimostrazione ulteriore dell’impegno di Amazon che tutti i giorni lavora per soddisfare le richieste dei clienti costruendo una rete logistica sempre più innovativa e sostenibile”.

«L'arrivo di Amazon a Grugliasco – affermano il sindaco di Grugliasco Roberto Montà e l’assessore al lavoro Luca Mortellaro – rappresenta un risultato importante per la nostra città sul fronte degli investimenti privati, del mantenimento della sua vocazione legata alla produzione e alla logistica e per la creazione di nuovi posti di lavoro. Si tratta di un investimento importante a livello economico, finalizzato a realizzare un edificio che punta alla sostenibilità e al risparmio energetico con standard elevati di efficienza energetica, che consentirà di offrire nuove opportunità di lavoro sul territorio cittadino. A partire dalle esperienze positive con altre aziende insediatesi sul territorio e al protocollo d’intesa firmato l'Amministrazione comunale si adopererà affinché, tramite l’agenzia Adecco, il maggior numero di posti di lavoro possibile sia a vantaggio dei cittadini per conciliare al meglio sviluppo e occupazione locale nell'interesse della nostra città e di Amazon".

I dipendenti sono assunti al quinto livello del Contratto Nazionale del Trasporto e della Logistica con un salario d’ingresso pari a €1.550 lordi, tra i più alti del settore, e numerosi benefit che includono sconti per i dipendenti su Amazon.it e un’assicurazione integrativa contro gli infortuni. I corrieri, invece, sono assunti da fornitori di servizi di consegne al livello G1 del CCNL Trasporti e Logistica con un salario d’ingresso pari a €1.644 lordi al mese per i dipendenti a tempo pieno, e oltre a 300€ netti mensili come indennità giornaliera.

In Piemonte, Amazon ha creato più di 1.950 posti di lavoro a tempo indeterminato ed è presente con due centri di distribuzione a Vercelli e Torrazza Piemonte, un deposito di smistamento a Brandizzo e il centro di sviluppo per l’intelligenza artificiale di Torino. Per il 2021, l’azienda ha già annunciato l’apertura di un centro di distribuzione a Novara, che creerà 900 posti di lavoro in tre anni, e un deposito di smistamento ad Alessandria.