Mirafiori, la 500 ibrida già si ferma per una settimana. Ma è per un buon motivo [FOTO]

Non è ancora partita a pieno regime (la data è fissata per novembre 2025), ma la 500 Ibrida già si ferma. Ma la ragione è assolutamente meritevole: dal 23 giugno al primo luglio, nello stabilimento Carrozzeria di Mirafiori, sarà installato uno dei componenti principali della linea. Si tratta dell’impianto automatico di erogazione del carburante che è composto da un robot Comau, con relativa unità di controllo, equipaggiato con una "pistola" di erogazione e un sistema di visione di guida per identificare la posizione del bocchettone sulle vetture.

In azione un'azienda di Alpignano

Per potere fare questi lavori, la produzione sarà temporaneamente sospesa, approfittando anche della festività di San Giovanni, patrono di Torino, e permetterà alla Nke di Alpignano, azienda del torinese che ha modellato le funzioni del robot per la nuova 500 ibrida, di velocizzare l’intervento di installazione dell’apparecchiatura per il rifornimento. Dallo scorso mese di maggio, sono già stati costruiti alcune decine di prototipi della 500 ibrida per fare le attività di sviluppo propedeutiche alla messa in produzione, tra cui la circolazione su strada a Torino. Fino ad ora il carburante veniva inserito utilizzando impianti di distribuzione all’interno del complesso di Mirafiori mentre dalle prossime settimane, in vista della produzione in larga scala della 500 ibrida, il processo sarà completamente automatizzato.

Interventi propedeutici da aprile

L’installazione dell’impianto automatico di erogazione del carburante è solo l’ultimo, in ordine di tempo, dei numerosi interventi che sono stati fatti da aprile ad oggi. In particolare, nell’unità lastratura, in collaborazione con Comau, sono state realizzate modifiche sulla linea del pavimento centrale per ospitare componenti e sottosistemi ed è stata installata una nuova linea, con l’inserimento di robot di saldatura puntoni e tunnel centrale con un’innovativa applicazione tecnologica per uno stabilimento di produzione autovetture in Stellantis. Interventi impiantistici sono stati compiuti anche in verniciatura con il completamento dell’installazione e l’avvio dei robot per i processi di sigillatura del nuovo modello ibrido. Nel montaggio sono state fatte modifiche alle attrezzature sulla linea che oggi ospita anche il montaggio del motore elettrico di 500 elettrica. Ulteriori attività di sequenziamento dei componenti sono inoltre previste lungo tutta la linea, così come saranno installate le nuove piste di movimentazione degli Agv per il trasporto dei materiali.