Uil, si chiude la due giorni in piazza Castello per dire basta alla precarietà

Si è conclusa oggi, con la seconda giornata di appuntamenti, la due giorni di Carovana contro il precariato organizzata dalla Uil nazionale per la sua tappa torinese. Ritrovo, anche oggi, in piazza Castello sul lato della prefettura, nonostante il grande caldo e il sole inclemente.



Una giornata scandita da interventi e tavole rotonde, che hanno visto impegnati anche la segretaria confederale della Uil, Vera Buonomo e il segretario nazionale della Uilm, Rocco Palombella, a un giorno dalla manifestazione che vedrà anche Torino coinvolta nella protesta per il rinnovo del contratto nazionale dei metalmeccanici. Con loro, anche il segretario generale Uil Scuola, Giuseppe D'Aprile.



A portare i saluti della Città, la vicesindaca Michela Favaro, che ha ribadito l'impegno del Comune per la tutela del lavoro e dei diritti delle persone. Per la Regione, ha partecipato l'assessore regionale alle Attività Produttive, Andrea Tronzano. Il mondo confindustriale ha visto la partecipazione di Massimo Richetti, responsabile area lavoro dell'Unione Industriali di Torino.



Nel corso della giornata di è parlato di transizioni (tecnologiche, ma anche sociali), così come di sicurezza e disparità di genere.