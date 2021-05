Embraco, il Pd: "Giorgetti dica se è in grado di offrire una soluzione"

"Sull'ex Embraco il ministro Giorgetti dica chiaramente se vuole salvare l'azienda e garantire gli stipendi dei lavoratori": è quanto dichiarano i deputati Pd Francesca Bonomo e Davide Gariglio, sulla discussione della loro interrogazione sulla crisi dello stabilimento piemontese che si è svolta oggi, mercoledì 12 maggio a Montecitorio.

"La crisi dell'azienda – proseguono gli esponenti dem - è precedente al Covid ma gli interventi varati per risolvere la situazione sono stati rallentati dall'attuale pandemia. Oltre alle misure necessarie per garantire gli ammortizzatori sociali, va oggi elaborato un piano industriale credibile in cui lo Stato possa essere garante per attrarre investimenti privati solidi e duraturi. Continuare a ripetere, come fa oggi il Mise, di essere genericamente alla ricerca di una partnership privata non porta ad alcuna soluzione positiva del problema".