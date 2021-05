Un dispositivo Qubozone UVC Plus per la sanificazione degli ambulatori all'ospedale San Luigi di Orbassano

Oggi Cesare Quaranta ha donato all'Ospedale San Luigi Gonzaga di Orbassano, alla presenza del Direttore Generale Claudio Baccon, un dispositivo Qubozone UVC Plus. La donazione è avvenuta presso gli ambulatori centrali dove il dispositivo verrà collocato.

Il dono è stato consegnato, in rappresentanza di Cesare Quaranta, dalla Export Manager Cristina Finotti. All’evento hanno partecipato la Responsabile degli ambulatori, Vizio Margherita Vaira (capo sala), Alberta Fraternali della S.C. DiPSa e la portavoce dell’iniziativa Sipontina Russo della S.C. Risorse Umane/ Settore Previdenza.

In un momento storico difficile e incerto come quello attuale, Cesare Quaranta e la sua azienda – azienda chierese produttrice di dispositivi elettro-medicali - hanno deciso di essere parte attiva per le comunità del territorio. "Lieti di contribuire con un aiuto concreto destinato alle realtà che ogni giorno si battono per contrastare l’emergenza e per garantire una nuova normalità e una ritrovata sicurezza. L’ospedale San Luigi di Orbassano, che a fine dicembre 2020 ha inoltre avviato le vaccinazioni anti-COVID, è sicuramente una delle realtà d’eccellenza nello scenario torinese e piemontese".

Qubozone Uvc Plus verrà utilizzato per la sanificazione e l’igienizzazione degli ambulatori attraverso il trattamento ad ozono e la disinfezione dell’aria grazie al trattamento con raggi UVC. Un altro dispositivo che si aggiunge a quelli donati in precedenza all’asilo nido di Bainasco, alla casa circondariale San Vittore di Milano e al Comune di Chieri, quest’ultimo utilizzato per la sanificazione dello scuolabus.