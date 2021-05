D'Orsi rilancia le ambizioni della sinistra alternativa per Torino: "Colmeremo il fossato dalla Torino dei ricchi"

La promessa è quella di occuparsi delle fasce più deboli della popolazione: "Colmeremo - annuncia - il fossato medievale tra la città dei ricchi e quella di chi ricco non è, per le classi subalterne, per le persone che al di fuori della ztl vivono, lavorano e soffrono. Dobbiamo opporci agli slogan e dare voce alle persone che sono lontane dalla politica per disinteresse o per mancanza di diritti, le riforme non sono alternative alla rivoluzione".