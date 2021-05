Traslocare in Italia e all'estero: l'importanza di richiedere un preventivo online

Il trasloco rappresenta sempre un momento importante nella vita delle persone, sia quando si cambia casa che quando si deve cambiare ufficio. Il trasferimento si sviluppa attraverso diverse fasi, durante le quali si possono alternare svariate emozioni positive, come la curiosità e la voglia di buttarsi in una nuova esperienza, e negative, come lo stress causato dalle lunghe fasi di organizzazione.

Ci sono tantissime cose da fare in vista di un trasloco, che di certo non si limita al mero spostamento degli oggetti dalla vecchia alla nuova casa. Per riuscire a pianificare al meglio l'intera operazione, la cosa migliore da fare è affidarsi ad una ditta specializzata: per conoscere i costi è possibile effettuare un calcolo del preventivo online.

Come preparare un trasloco in Italia o all'estero

Per vivere più serenamente l'esperienza del trasloco è necessario muoversi per tempo, con un adeguato anticipo rispetto alla data prevista per lo spostamento. Bisogna conoscere i nuovi ambienti ed avere un'idea ben chiara su come occuparne gli spazi. È necessario anche fare la lista delle cose che verranno trasferite e di quello che invece verrà lasciato.

In ogni caso, un aspetto fondamentale riguarda i costi del trasporto. Per conoscere in anticipo le spese da affrontare, è possibile richiedere un preventivo online per traslochi in Italia e all'estero , al fine di gestire al meglio le risorse a propria disposizione.

Tramite il sito di Sinibaldi, azienda leader nel settore dei traslochi sia in Italia che all’estero, è possibile effettuare gratuitamente il calcolo di un preventivo personalizzato: bastano pochi click per avere una panoramica completa sugli oneri da sostenere.

Come calcolare un preventivo online

Lo strumento è molto facile da utilizzare: per prima cosa bisogna collegarsi al sito sinibaldi.com, poi tramite il menu principale si raggiunge la pagina Preventivo. Nella nuova schermata bisogna selezionare il tipo di spedizione che si intende fare: in questo caso bisogna cliccare sulla voce Traslochi. La fase successiva consiste nell'indicazione dei luoghi di partenza e di consegna.

Si possono specificare anche alcune caratteristiche della vecchia e della nuova casa, indicando il piano in cui si trovano, il tipo di proprietà e se sono dotate di un ascensore. C'è poi la fase dedicata all'inventario: come detto in precedenza, è importantissimo aver preparato per tempo la lista degli oggetti da trasferire.

Chi non ha il tempo o la possibilità per organizzare in autonomia le fasi di preparazione al trasloco può includere nel preventivo alcuni servizi offerti dalla ditta Sinibaldi. Tra questi servizi ci sono la fornitura del materiale per l'imballo, l'imballaggio degli interni, lo smontaggio ed il rimontaggio dei mobili e la custodia dei mobili.

In seguito si deve selezionare la data del trasloco: è possibile indicare un giorno preciso, una settimana o un intervallo tra due date. Per permettere ai professionisti dell'azienda di valutare meglio la situazione si può anche allegare una foto. Alla fine bisogna inserire i propri contatti e cliccare su Calcola Preventivo per ottenere una stima personalizzata dei costi.

Le variabili che determinano il costo del trasloco

Sono tanti i fattori che concorrono a determinare il prezzo del trasferimento. Ovviamente incidono la distanza tra la vecchia e la nuova casa, la quantità ed il volume degli oggetti da trasportare, i servizi aggiuntivi richiesti e le tempistiche. Chi deve spedire piccoli quantitativi ed è flessibile per quanto riguarda le date può risparmiare grazie al servizio di groupage.

Per quanto riguarda i trasporti internazionali, Sinibaldi fornisce anche un servizio di consulenza per quanto riguarda le leggi e la documentazione necessaria; inoltre si può occupare direttamente dell'aspetto burocratico. A seconda dei casi, i traslochi internazionali possono essere effettuati via terra, via aerea o via mare.