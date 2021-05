Nichelino, un arresto e 1,5 kg di droga sequestrati dai carabinieri [VIDEO]

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, i carabinieri hanno arrestato una persona e sequestrato 1,5 kg di droga.

A Nichelino, i militari dell’Arma hanno effettuato una perquisizione domiciliare nell’abitazione di un pregiudicato 30enne del luogo. In casa sono stati rinvenuti 500 grammi di hashish, divisi in panetti e 1 kg di marijuana già confezionata in buste pronte per la vendita. Sequestrati anche 1.500 euro in contanti ritenuti provento dell’illecita attività, nonché materiale per il confezionamento della stupefacente e un bilancino di precisione. L’uomo è stato ristretto in carcere.