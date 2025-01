Semaforo in tilt tra corso Roma e via Peschiera: traffico in tilt a Moncalieri

Il semaforo all'incrocio tra via Peschiera e corso Roma a Moncalieri è guasto da alcuni giorni e sono numerosi i residenti (e gli automobilisti) che denunciano la situazione potenzialmente pericolosa in quel tratto.

Incrocio pericoloso e trafficato

Si tratta infatti di un incrocio pericoloso, in una zona già di per sé molto trafficata, per questo si spera che il problema venga risolto al più presto. La questione, però, è che manca il componente da parte di Enel per effettuare la sostituzione.

Guai tecnici per la riparazione

L'azienda, infatti, ha esternalizzato la parte della componentistica, in magazzino non ha al momento quella specifica scheda e un guaio di questo genere, nei giorni delle festività natalizie, rischia di trascinarsi a lungo, prima che si arrivi ad una soluzione.