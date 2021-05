Da mercoledì il coprifuoco scatterà alle 23, tutte le novità del nuovo decreto Draghi

Ok ai congressi dal 15 giugno con "green pass", dalla stessa data riaprono i parchi tematici, mentre al momento restano ancora sospese le attività per sale da ballo e discoteche, sia all’aperto che al chiuso.

Il presidente del gruppo Lega Salvini Piemonte, Alberto Preioni, ha commentato con soddisfazione l’allentamento delle restrizioni annunciato dal Governo. “Ancora una volta la linea del buonsenso imposta dalla Lega ha dato i suoi frutti, allentando quelle misure che, alla luce dell’andamento della pandemia, si stavano dimostrando inutili oltre che controproducenti per la ripartenza dell’intero Paese. Un risultato ottenuto con buona pace dei catastrofisti che avrebbero voluto tenerci segregati in casa fino a data da destinarsi, senza pensare alle conseguenze economiche, sociali e psicologiche”.

" Con il via libera ai pasti al coperto a pranzo e a cena tutte le 25 mila strutture ristorative piemontesi possono definitivamente riaprire e lavorare, comprese quelle che non dispongono di spazi all’aperto ". E’ quanto emerge dall’analisi della Coldiretti sugli effetti dell’indicazione della cabina di regia sul Covid a favore dell’allentamento del coprifuoco e della riapertura dal primo giugno di bar, ristoranti, pizzerie e agriturismi a pranzo e a cena anche al chiuso.

“L’allentamento delle misure anti contagio è atteso dopo mesi di lockdown che hanno privato gli italiani di una componente importante della socialità e tagliato pesantemente i redditi degli operatori con un crollo del fatturato della ristorazione del 42% nel 2020 – fanno notare Roberto Moncalvo presidente di Coldiretti Piemonte e Bruno Rivarossa delegato confederale - A beneficiarne è a cascata l’intero sistema agroalimentare con vino e cibi invenduti per un valore di 11,5 miliardi dall’inizio della pandemia. Proprio per questo è fondamentale far ripartire il turismo e la ristorazione al fine di evitare una estate senza stranieri in vacanza e per dare linfa all’economia del nostro territorio”.