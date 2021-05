Coprifuoco, allentamento in vista. Di Maio: "Il 16 maggio data auspicabile per superarlo"

Coprifuoco con le ore contate? Forse. Almeno secondo quanto riferito dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio che, intervenendo al programma "L'aria che tira" su La7, ha parlato anche dei prossimi passi che ci attendono verso il ritorno alla normalità sul fronte della prevenzione del Coronavirus.

Di Maio ha parlato del 16 maggio come "data auspicabile" per modificare e superare il coprifuoco alle 22. Un provvedimento atteso da tempo su più fronti, in particolare dai ristoratori.

"Tutti vogliono uscire da questo incubo, ma il tema è lavorare per non rientrarci - le parole del ministro - Il 16 maggio credo sia una data auspicabile per superare il coprifuoco, ma ovviamente non è un liberi tutti. Ci siamo passati altre volte: ci sentivamo di esseri liberi e poi siamo piombati in una terza ondata".